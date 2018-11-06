سلسلة لقاءات سياسية وديبلوماسية وتربوية في قصر بعبدا

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تتصل بالتطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، اضافة الى لقاءات تناولت مواضيع سياسية وديبلوماسية وتربوية.

الوزير ميشال فرعون

سياسياً، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد لقاء كان عقده الوزير فرعون مع الرئيس المكلف سعد الحريري بتكليف من بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف عبسي.

وبعد اللقاء اوضح الوزير فرعون انه عرض مع الرئيس عون موضوع تمثيل الروم الكاثوليك في الحكومة "بعدما ترددت معلومات عن وجود عقدة قد تظهر في آخر محطات التأليف حول الحقائب التي ستسند للوزراء الكاثوليك الذين يحق لهم في الحكومات الثلاثينية تسلم ثلاث وزارات وحقيبتين على الاقل حسب مبدأ التاليف المتفق عليه منذ اتفاق الطائف وبعده".

كما اكد الوزير فرعون "ثقته وثقة البطريرك الكاملة بالرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وسائر المرجعيات في ايجاد الصيغ التي تمنع حصول اي اجحاف في حق الطائفة الكاثوليكية او غيرها".

واضاف: "لقد اكد لي فخامة الرئيس، وقبله دولة الرئيس المكلف الحرص الكامل على احترام وثيقة الوفاق الوطني ومندرجاتها ومنها حقوق الطوائف بالرغم من انه يوجد اليوم بعض الخروقات للاصول واسلوب التعاطي لبعض الاطراف مع مسار التأليف".

واوضح الوزير فرعون انه ناقش مع الرئيس عون الاوضاع الاقتصادية والمالية، وارتفاع سعر النفط، وكلفة السلسلة التي تبدو اعلى من المتوقع والتي تنعكس على بنود الموازنة ووسائل تمويل قطاعات الدولة، بالاضافة الى قطاع التعليم الخاص وقطاعات اخرى.

واعرب عن امله في "ان يجري النقاش والاتفاق بين الاطراف السياسية خلال الوقت الضائع قبل التأليف بالاصلاحات الضرورية التي يجب ان تطبق فور تشكيل الحكومة للتصدي للازمة المتفاقمة التي باتت تهدد القطاعين العام والخاص والاوضاع الاجتماعية على حد سواء".

واشار الى ان اعضاء السينودس المقدس لطائفة الروم الكاثوليك سيزورون رئيس الجمهورية خلال الايام المقبلة.

المطران الياس عودة

سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون في حضور النائب الياس بو صعب، متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة اضافة الى شؤون تتعلق بطائفة الروم الارثوذكس.

وبعد اللقاء قال المطران عودة: "تمنيت لفخامة الرئيس في بداية السنة الثالثة من عهده الصحة والعمر المديد ليتابع جهوده من اجل خير لبنان واستقراره ونموه وازدهاره ومحاربة الفساد فيه وارجاع الامل الى بنيه بحياة كريمة في ربوعه، وعبرنا عن ألمنا لما آلت اليه الامور والتعثر المستمر في تأليف الحكومة وعن املنا بولادة الحكومة قريبا لاخراج البلاد من الركود وانتشال المواطنين من اليأس. وتمنينا على فخامته ان يمثل الارثوذكس في الوزارة افضل تمثيل، وان تحفظ حقوقهم في الادارة ما دمنا في دولة تعتمد الطائفية في الوظائف".

واضاف: "اثرت مع فخامة الرئيس مشروع انشاء محرقة في الكرنتينا لافتا الى مخاطر مضاعفة التلوث في بيروت كما هو حاصل في جونيه، وهذا ينعكس سلبا على صحة المواطنين، متمنيا الا يحظى هذا المشروع بموافقة فخامته".

رئيس البعثة العلمانية الفرنسية

تربوياً، استقبل الرئيس عون، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي وسفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، رئيس البعثة العلمانية الفرنسية السيد فرنسوا بيريّه Francois Perret والمدير العام للبعثة السيد جان كريستوف دوبيرJean Christophe Deberre وممثلة البعثة في لبنان السيدة أندره الداعوق.

خلال اللقاء عرض السيد بيريّه لدور مدارس البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان منذ 110 سنوات ما يؤكد على التعلق بلبنان وبدوره الرائد. وتطرق البحث إلى أوضاع مدارس البعثة في لبنان في ضوء التطورات التي رافقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ونوه الرئيس عون بعمل البعثة العلمانية الفرنسية وصروحها التربوية المنتشرة في لبنان، مؤكداً على المساعدة في تذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترض دورها التربوي.

سفير لبنان لدى الجزائر

وفي قصر بعبدا، سفير لبنان لدى الجزائر السفير الدكتور محمد محمود حسن الذي عرض مع رئيس الجمهورية العلاقات اللبنانية-الجزائرية.