عطاالله: أدينا قسطنا للعلى

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رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله ان الوضع ليس مريحا وموضوع تشكيل الحكومة ليس إيجابيا وبات خارج اطار المهل وعلى المسؤولين المعنيين تحمل المسؤولية.

وأشار عطاالله لبرنامج مانشيت من صوت المدى إلى ان ما أوحى به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة يطرس الراعي أمس بعد لقائه الرئيس ميشال عون هو الانعكاس لموقف الرئيس عون في ظهوره الأخير عندما أبدى بشكل واضح موقفه من العقدة السنية وقال انها عقدة مُستجدة.



ورأى عطاالله ان هناك نوعا من العرقلة الواضحة، معتبراً ان في ظل الاوضاع التي تعيشها المنطقة وفرض العقوبات الاميركية على إيران، كان الأحرى بالفرقاء تسهيل تشكيل الحكومة لاطلاق العمل على المستوى الاقتصادي، وشدد على ان التنازلات التي أبداها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هي التنازلات الأكبر وأدينا قسطنا للعلى.