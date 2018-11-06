محامٍ داخل المحكمة: “حتى ميشال عون لا يحق له مخاطبتي هكذا!”

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تقدمت القاضي المنفرد المدني في الشمال الناظرة في دعاوى الإيجارات سمر البحيري، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية متخذة صفة الإدعاء الشخصي بحق المحامي ن. رعد بجرم القدح والذم وعرقلة مسار عمل القضاء، وذلك على خلفية قيام المدعى عليه بالصراخ ورفض مغادرة قاعة المحكمة خلال انعقاد الجلسة التي كانت ترأسها القاضي البحيري الإثنين، للنظر في الدعوى الرقم 26/2018 المقدمة من المدعية ف. الوالي بواسطة وكيلها المحامي ن. عبود ضد المدعى عليهما ز. رعد (وكيله المحامي ن. رعد) و و.محسن (وكيله المحامي ف.محسن).

وفي حيثيات الشكوى أن المحامي ن. رعد أصر على تقديم دفاعه شفهيا، فطلبت منه القاضي البحيري تقديمه أصولا بموجب لائحة خطية، لكنه أصر على قرار تقصير المهل وعندما رفض الطلب علا صراخه داخل قاعة المحكمة مخاطبا القاضي البحيري بالقول: “احترمي نفسك، سأذهب عند الرئيس الأول لأشتكي عليك، أنا محام ودكتور ولا يحق لأحد مخاطبتي بهذا الأسلوب حتى ميشال عون لا يحق له مخاطبتي كذلك”.

وقد طلبت القاضي البحيري بتعويض مالي تستفيد منه عند الحكم جمعية الرفق بالحيوان.