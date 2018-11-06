توقيف مرشح سابق للانتخابات النيابية اللبنانية بجرم المخدرات!

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تمّ توقيف المرشح السابق للانتخابات في طرابلس عن المقعد العلوي ح.س. بجرم مخدرات.

وفي التفاصيل، ان دورية من القوة الخاصة في شعبة المعلومات تمكنت من توقيف ح. س. بعد ظهر الاثنين، في شارع عزمي في طرابلس اثناء خروجه من صالون حلاقة في المنطقة، واقتادته الى بيروت للتحقيق معه على خلفية تورطه مع شريكين في شاحنة المخدرات التي تم ضبطها في مرفأ طرابلس منذ خمسة ايام.

وكانت القوى الامنية كانت اوقفت منذ 4 ايام، الموقوف الاول من “ال ر.” فور نزوله من طائرته في مطار بيروت الدولي حيث كان برفقة عائلته، فيما تم توقيف مواطن من ال “ا.” في بعلبك لتورطه في تجارة وتصدير المخدرات في الشاحنة المذكورة.