طقس لبنان - أمطار.. عواصف رعدية وهطولات غزيرة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان حركة الرياح الشرقية والشمالية الشرقية تستمرّ فوق لبنان وسوريا وفلسطين وتركيا وقبرص بسبب سيطرة اطراف المرتفع السيبيري على العراق وجنوب بحر قزوين وتصل الى 1027hpa بينما تصل قيم الضغط فوق لبنان الى 1014hpa، وسوف تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، وبما انّ الضغط المرتفع يطال ايضاً اليونان وشرق اوروبا، تسلك الأمطار حالياً خط شمال افريقيا والمتوسط نحو لبنان وفلسطين وإن كانت تؤخّرها احياناً الرياح الشرقية، الاّ انّ الأمطار ستعود بشكل اوسع في الأيام القليلة المقبلة.

هذا، وقد عانت مناطق عدة في الكويت من الغرق بسبب الفيضانات التي سببها هطول الأمطار التي وصفها المواطنون بالطوفانية ما استدعى المسؤولون بإقفال المدارس اليوم.

بالمقابل، تشهد روسيا نزولا قطبياً قاسياً سيطال شمال العراق وايران ويسبب بعواصف ثلجية في اليومين المقبلين وهي حالة اميركا بولاياتها الوسطى والشرقية وصولاً الى فلوريدا التي تتحضّر لنزولٍ قطبيٍ قاسي البرودة سيسبب بغزارة في التراكمات الثلجية في عدد من الولايات.

طقس لبنان ليوم الأربعاء، غائم وممطر بشكل محلّي مع عواصف رعدية وتكون الهطولات غزيرة بعض الأوقات.



تسجّل الحرارة على الساحل: 23/18

على الجبال 1200 متر: 16/7

البقاع: 19/7

الرياح: متقلبة بين شمالية شرقية وشمالية سرعتها بين 5 و 15 كلم في الساعة

الرطوبة: 55 %

الضغط الجوّي: 1014hpa