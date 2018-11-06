أزمة اختطاف الحريري - هاني حمود لجعجع: مَن أخرجَك من السجن بحاجة إليك...وهكذا خيّب "الحكيم" الآمال

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كتب حسن عليق في الأخبار:

يوم 7 تشرين الثاني 2017، زار الوزير ملحم رياشي منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل. التقى عدداً من مساعدي رئيس الحكومة. قال له أحدهم: يقول سمير جعجع إن من يحترم نفسه يجب أن يخرج من الحكومة، وان الاستقالة أتت متاخرة، لكنكم أربعة (استعمل كلمة نابية) وزراء من القوات في مجلس الوزراء، فلماذا لم تستقيلوا؟ وبعد نقاش بين الطرفين، قال هاني حمود لرياشي: قل لسمير جعجع إن مَن أخرجَك مِنَ السجن بحاجة لك اليوم لإخراجه من السجن. كان فريق الحريري يأمل في أن يتخذ جعجع موقفاً شجاعاً للتضامن مع رئيس الحكومة المحتجز. لكن رئيس القوات ظهر في اليوم التالي، في مقابلة مع الزميل وليد عبود على قناة «أم تي في»، ليتبنى بالكامل الخطاب الانقلابي على الحريري.