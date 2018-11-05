رئيس الهيئات الاقتصادية للـ او تي في: أفتخر برئيس الجمهورية

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بعدما نسفت كل المواعيد التي ضربت سابقا لتشكيل الحكومة العتيدة، تتجه اماال وانظار الاقتصاديين الى الايام المقبلة علها تحمل فرجا سياسيا ينعكس اقتصاديا لان الوضع لم يعد يحتمل:

عندما تسأل رئيس الهيئات الاقتصادية عن الكلام الاخير لرئيس الجمهورية في حلقة الحوار المباشر مع صحافيين، يستوقفك شقير ليقول:

الهيئات الاقتصادية التي كانت اعلت الصوت محذرة من خطوات تصعيدية في حال استمر التاخير بالتشكيل ستجتمع في غضون يومين لاتخاذ "اللازم":

صحيح ان وضع الاقتصاد مقلق لكن الاصلاح ممكن وتشكيل حكومة سريعا قادر على انقاذ ما تبقى ، شرط ان تكون منتجة لا معطلة ، يشدد شقير

هل تبلغت رسميا بتوزيرك للاتصالات من حصة الرئيس المكلف؟ على هذا السؤال يرد شقير بضحكة محاولا التهرب من السؤال ولكن..

على اي حال، وقبل الحديث عن وزارات فلننتظر ما ستؤول اليه الاتصالات والمشاورات الحكومية ، يختم رئيس الهيئات.