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في انتظار جلاء المشهد المحلي

5
NOVEMBER
2018
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في انتظار الكلمة التي يُلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السبتَ المقبل، وعلى وقعِ زيارةِ موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، وباستثناء الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الموجود في باريس، وإلى جانب إشارة النائب بهية الحريري من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أنّ رئيسَ الحكومة غير معتكف، والدعم الذي تبلّغته بعبدا من البطريرك مار بشاره بطرس الراعي ... في ظل كل ذلك، الاشارةُ الوحيدة الملموسة في الشأن الحكومي اليوم هي دعوةُ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسةٍ تشريعية يومَي الثاني عشر والثالث عشر من الجاري، وهو ما يدلًّ إلى انّ ولادةَ الحل الحكومي مؤجّلةَ والمَخاض طويل...

لكنْ في انتظار جلاء المشهد المحلي، وعلى وقع الصورة الإقليمية الملبَّدة بغيوم العقوبات الاميركية على ايران، خبَران ساران: صحياً وكهربائياً للّبنانيين...

فعلى المستوى الصحي، زَفَّ النائب ابراهيم كنعان خبرَ إقرار البطاقة الصحية في لجنة المال والموازنة وأنها أصبحت على أبواب الهيئة العامة، فيما طمْأن وزير الطاقة سيزار ابي خليل من القصر الجمهوري إلى أنّ أزمة الفيول حُلَّت ولبنان نجا من عتمةٍ كانت حَتمية.

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