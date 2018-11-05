بالفيديو: دخل على الصيدلية في الصفرا واعتدى بالضرب... هذا ما حصل مع جيزال

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لم تدرك الصيدلي جيزال نهرا انها ستكون فريسة متوحش وان اعطائها سبراي مخدر لوجع اضراس الزبون بناء على طلبه سيؤدي في نهاية المطاف الى ادخالها الى المستشفى

في تفاصيل الحادث الذي وقع في الصفرا ان الزبون عاد ليفجر غضبه بعد ان اكتشف ان المسكن يستعمل ايضا لغرض جنسي ليحصل عراك مع جيزال حيث تعرضت هي ووالدتها لضرب وحشي

جيزال ووالدتها لا تزالان حتى الساعة تخضعان للعلاج جراء اصابتهما بكسور عدة من ناحيتها استنكرت نقابة صيادلة لبنان الاعتداء بالضرب والاذى التي تعرضت له جيزال ووالدتها

وطالبت النقابة الجهات الامنية التشدد في مكافحة ظاهرة الاعتداء على الصيدليات والصيادلة مع التأكيد على اتخاذ خطوات تصعيدية في حال تكرار هكذا اعتداءات