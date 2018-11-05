بالفيديو - لا جديد على الصعيد الحكومي سوى تمديد الحريري سفرَه خارج لبنان

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هل الحريري معتكف في باريس أم غير معتكف؟ سؤال أصبح حديث الساعة في الأروقة السياسية منذ ليل الأحد بعد تمديد الرئيس المكلف سعد الحريري إقامته في العاصمة الفرنسية فيما الجمود الحكومي سيد الموقف في العاصمة اللبنانية، وينتظر حل العقدة السنية الشيعية. فكيف يقرأ الأفرقاء السياسيون غياب الحريري عن لبنان خصوصا في هذه الفترة. يؤكد مصدر مقرب من الحريري للotv أن الرئيس المكلف قدم كل ما لديه ومتمسك أكثر من السابق برفض توزير سنة 8 آذار. رفض يقابله رفض سنة المعارضة لأحادية الحريري، مع تسجيل موقف بارز للنائب فؤاد مخزومي. وفي حين ينتظر فك العقدة الأخيرة، هل وجد النائب الإشتراكي الحل؟ لم يتصاعد الدخان الحكومي الأبيض حتى الساعة لكن ما يتمناه اللبنانيون أن يكون اللون أصبح أقرب الى الرمادي منه الى الأسود.