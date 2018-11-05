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اسامة منصور وشادي المولوي أمام المحكمة!

5
NOVEMBER
2018
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  أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد روجيه حلو، الى 24 أيار المقبل، محاكمة مجموعة يرأسها أسامة منصور وشادي مولوي، وتضم الموقوفين أمير منصور، محمد العتري وأيمن مراد، المتهمين بتشكيل مجموعة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات عل الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة، والتعرض لمؤسساتها الأمنية والعسكرية، لا سيما الجيش اللبناني، والاعتداء على مراكزه ودورياته بواسطة عبوات ناسفة، والاشتراك في القتال خلال المعارك التي درات بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، واستخدام العبوات الناسفة التي تسبب بقتل مدنيين". وجاء تأجيل الجلسات لعدم سوق الموقوفين الى المحكمة.

يذكر أن أسامة منصور وشادي مولوي، كانا يقودان مجموعة مسلحة في بات التبانة تنتمي الى "جبهة النصرة" الإرهابية، وقد قتل أسامة منصور مطلع العام 2015 في عملية أمنية نفذتها شعبة المعلومات في شارع المئتين في طرابلس خلال محاولتها القبض عليه، في حين تمكن شادي مولوي من الفرار من واللجوء الى مخيم عين الحلوة، غداة تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس.

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