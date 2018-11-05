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مخزومي استقبل اوغاسابيان: لا ازمة سنية والحل بسيط فالمهم أن يكون عند أصحاب القرار النية بإنجاز الحكومة

5
NOVEMBER
2018
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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.


إثر اللقاء، أكد مخزومي على أهمية دور وزارة الدولة لشؤون المرأة، مثنياً على الاستراتيجية التي وضعتها لمدة خمس سنوات للعمل على تعزيز وضع المرأة. ولفت إلى الجهود التي تبذلها مؤسسة مخزومي لتمكين المرأة. وقال إنه من موقعه في مجلس النواب سيعمل بشكل جدي على تغيير واقع المرأة التي تعاني من التهميش والإجحاف، خصوصاً على صعيد حقها بإعطاء الجنسية لأولادها وحقها بالتمثيل السياسي. ولفت إلى أهمية مشاركة المرأة بشكل كبير في الحكومة المقبلة، لا سيما أن المجلس النيابي الحالي يضم 6 نساء للمرة الأولى في تاريخه.


من جهة أخرى، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى الوضع الحكومي، والأحوال العامة في البلاد في ظل تصريف الأعمال. وجدد الدعوة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الظروف الاقتصادية تحديداً، تدعونا للتعجيل في تشكيلها. وجدد التأكيد على أن لا أزمة سنية ولا يجب أن تكون الأزمة سنية. فالموضوع متصل بأزمة تجاوز نتائج الانتخابات التي أكدت عدم حصرية التمثيل عند كل الطوائف وليس عند الطائفة السنية فحسب. وقال: لذا أكرر بأن الحل بسيط وغير معقد، المهم أن يكون عند أصحاب القرار النية بإنجاز الحكومة، والانتقال من تصريف الأعمال إلى العمل الفعلي والجدي لإنقاذ البلد.

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