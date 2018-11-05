مخزومي: قانون البطاقة الصحية الذي أقرته لجنة المال والموازنة خطوة إيجابية ومطلوبة

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أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إثر مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، أن قانون البطاقة الصحية الذي أقرته اللجنة خطوة إيجابية ومطلوبة، لافتاً إلى أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه البطاقة يجب أن تكون حالياً وزارة الصحة في انتظار تحويل جميع المستفيدين من الوزارة وسواها من الجهات الضامنة في مؤسسات الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولفت إلى أنه سيتم طرح هذه القضية أمام اللجان المشتركة في اليومين المقبلين.



وأشار إلى أن البطاقة البيومترية التي تتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن من شأنها أن تحد من الهدر في القطاع الصحي، داعياً في الوقت عينه إلى إقرار نظام التغطية الصحية الشاملة وإعطاء أهمية قصوى لمختلف الملفات المتعلقة بصحة المواطن وعلى رأسها تفعيل قانون ضمان الشيخوخة.