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ألن ننهض من سُباتنا؟؟ (د. وسام صعب)

5
NOVEMBER
2018
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أصبح واضحاً من مجريات الأحداث على المستوى الداخلي اللبناني أن الأمور لا تبشر بالخير في ظل عجز الأفرقاء الواضح عن فك العقدة الحكومية المستعصية، وإحداث أي خرق في جدار التأليف خصوصاً وأن مساعي التشكيل أصبحت غائبة عن السمع إن لم نقل أنها عادت إلى الرقم صفر أمام شيفرة يصعب حلّها بالنظر لما يختزنه هذا الملف من أحجيات لم يعد ينفع معها إلا الدعاء والصلاة. فما نراه اليوم لم يعد يعبر عن واقع أو حالة طبيعية بعد إنقضاء ستة أشهر على التكليف، بل يؤشر لواقع سوداوي للوضع الحكومي الذي لا تزال مؤشراته سلبية مع إعتكاف غير معلن من جانب الرئيس الحريري في باريس وترك الأمور تدور في حلقة مفرغة بل وقاتلة، ما أصبح يخشى معه فعلياً من دخول الأفق اللبناني مرحلة ال Patinage العبثي وبالتالي الإنتظار الطويل مع رؤية سوداوية للواقع اللبناني على كل المستويات.

 

إنني في ذلك أنأى بنفسي عن تحميل المسؤولية المباشرة لما يحصل سواء لهذا الطرف أو لذاك، لأن الأمر من هذه الزاوية لا يعنيني بشيء، فلبنان كما بات معروفاً هو بلد الطوائف المتعددة وهو بذلك بلد تحكمه التسويات وقدرة الأفرقاء على تدوير الزوايا وإجتراح الحلول بما يتناسب ومتطلبات ومصالح هذا الفريق أو ذاك، ومن هذا المنطلق فكل طرف فيه نراه منكبّاً للعمل على حماية مصالحه ومكتسباته وحضوره السياسي إنطلاقاً من هذا الواقع المحكوم بمنطق المصالح والأحجام والحصص والمكاسب والقدرة على التعطيل حيث تدعو الحاجة ... ولكن أمام هول ما نحن عليه من أزمات كبيرة تفوق بحجمها هذا البلد الصغير وقدرته على تحملها، نقف مذهولين إزاء كل ما يحصل من تجاذبات ومناكفات وكباش سياسي، لتصبح المسألة برمتها تفاصيل صغيرة إزاء واقع مهدد بالإنهيار الإقتصادي والفقر والبطالة وهجرة أبنائه ...

 

فماذا ننتظر بعد!!

دعونا ننظر إلى الموضوع من ناحيته الإقتصادية، فالإقتصاد اللبناني في شبه غيبوبة في ظل ما نحن عليه من كساد بل وشبه جمود في حركة النمو الإقتصادي المتباطئ بحيث ان مجمل المؤشرات الإجتماعية والإقتصادية تدل على أن بنية الإقتصاد اللبناني أصبحت في حال خطر ...

 

ماذا ننتظر بعد ... في ظل عجز مخيف في ميزان المدفوعات الذي يبلغ بحسب تقديرات إقتصادية ما يقارب المليار وربع المليار دولار أميركي ... هذا فضلاً عن أن معدلات النمو لم تحقق في أحسن الأحوال أكثر من 1% راهناً و2% في السنتين الماضيتين، ما يؤشر بإشتداد الأزمة الإقتصادية وتفاقمها مع إنعدام أية فرص لإرتفاع معدلات النمو في الوقت الحاضر لعدم تحقق شروطه في كل المجالات.

 

ماذا ننتظر بعد ... وحجم الدين العام آخذاً بالتضخم وإتساع حجمه ورقعته بطريقة عشوائية وغير طبيعية حتى بلغت تراكماته ما يقارب أو يزيد عن الـ 80 مليار دولار أميركي، هذا عدا عن أن مسألة خدمة الدين العام والتي لا تقل خطورة عن تنامي حجم الدين العام نفسه ... قد أعاقت وتعيق الإقتصاد اللبناني الذي يقف عاجزاً حيالها دون أن يكون لديه الأدوات والوسائل الناجعة لمعالجة تداعياتها السلبية ...

 

ماذا ننتظر بعد ... والفساد قد نخر عظام الدولة اللبنانية وماليتها وشكل العامود الفقري لإهتراء بنية الدولة إقتصادياً وإجتماعياً ومالياً وأصبح يشكل هاجساً لدى معظم اللبنانيين.

 

ماذا ننتظر بعد ... ومقررات وتقديمات مؤتمر سيدر قد تصبح في خبر كان أو حبراً على ورق ومجرد ذكرى مع عدم رضا وإمتعاض واضح من الدول المانحة على طريقة إدارة الأمور في لبنان ... وغيرها وغيرها ...

 

لم يعد سراً بأن عجلات الدولة في لبنان باتت متوقفة عن الدوران حتى إشعار آخر، والأمور لا تزال تحكمها المتناقضات واللاءات، إزاء واقع سياسي عقيم تحكمه إعتبارات ومصالح فئوية متناقضة في طروحاتها ومقاربتها للأمور.

 

ومن هذا المنطلق، عبثاً نتكلم عن دولة القانون أو الدولة القانونية في ظل واقع سياسي عقيم متشعب المصالح ومتناقض الخيارات، فالنظام السياسي في لبنان يحتكره واقع الفساد السياسي الذي أرسى معه حالة عجيبة غريبة يصعب معها التعامل مع فكرة الدولة القانونية، وهذا ما أوجد بطبيعة الحال تناقضاً في المفاهيم الإجتماعية لأسس بناء الدولة القوية وحماية مقوماتها الذي قاد بشكل أو بآخر إلى زيادة الأوضاع سوءاً وتأزماً ...

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