بعد نجاته بأعجوبة.. هذا ما قاله مراسل الـ "mtv"!

A + A -

بعد الحادث المروع الذي تعرض له على طريق السهيلة واحتراق سيارته، شكر الإعلامي جورج عيد كل من اطمأن اليه كما شكر الشخص الذي قام بسحبه من السيارة وهي تحترق.

وكتب عبر “فيسبوك”: “بعدني عايش …شي ما كنت معوقعوا ابدا بعدك هيديك اللحظة! وبالمنطق ما كان بصير لو ما قرر الله انو بعدن زيتاتي ماخلصو. كتر خيرو …وهل حادث خليني ارجع فكر ماليا بالجزء الجايي بحياتي…كل واحد منا بروح او بضل لسبب وانا حابب اعرف السبب… اكيد في جواب بالايام او السنوات المقبلة!”.





وأضاف: “بشكر كل شخص زارني او اتصل واتطمن وكل حدا بعتلي رسالة او حكي اهلي. كل حدا منكن خفف عن وجعي كتير بمحبتو… وشكر خاص للشخص يلي ما بعرفو وقلولي اسمو جان صفير يلي ساحبني من السيارة هي ولعانة…”

وختم: “من حسنات هالحادث البشع انو رجع خبرني وذكرني قديش في ناس بتحبني وبحبها بهل دني… انا بشكركن من كل قلبي وباذن الله بعد العملية الجراحية الصغيرة هالاسبوع بشوفكن بخير”.