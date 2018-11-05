living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاءات سياسية وديبلوماسية في قصر بعبدا والرئيس عون ابرق الى الرئيس المصري معزيا بضحايا الهجوم على حافلة الاقباط

5
NOVEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
الحبر الأعظم في رسالة الى رئيس الجمهورية: نتقاسم همّ السلام في الشرق الأوسط والعالم
 
الرئيس عون: لبنان يسعى لتكريس رسالته بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" على ارضه
 
رئيس الجمهورية: الادعاءات الاسرائيلية  حول صواريخ  في اماكن آهلة زائفة 
 
اكد البابا فرنسيس "انّ قضية السلام في الشرق الأوسط، كما في مختلف انحاء العالم، تشكّل همّا مشتركاً يتقاسمه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، مكررا الرغبة في "ان تسهم العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي في التوصل الى حلول فاعلة ودائمة للمسائل موضع النزاع ولا سيما منها في المنطقة".
 
وشكر الأب الأقدس، الرئيس عون على رسالة التضامن التي كان بعثها اليه على اثر "يوم الصلاة والتأمل للشرق الأوسط" الذي دعا اليه البابا فرنسيس، وجمع فيه بطاركة الشرق من كاثوليك واورثوذكس في مدينة باري الايطالية، في شهر تموز الماضي. 
واغتنم البابا فرنسيس المناسبة "لتأكيد صلاته الدائمة للبنان واللبنانيين"، مستمطرا "على الشعب اللبناني بركته الرسولية".
كلام الأب الاقدس جاء في خلال رسالة وجّهها الى رئيس الجمهورية نقلها اليه السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي استقبله الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.
في مستهل اللقاء، نقل السفير سبيتري الى رئيس الجمهورية تحيات البابا فرنسيس، وأطلعه على الزيارة التي ينوي عميد مجمع الكنائس الشرقية في الكرسي الرسولي الكاردينال ليوناردو ساندري القيام بها الى لبنان، من 13 الى 16 الجاري، بصفته رئيسا لاتحاد وكالات المساعدات للكنائس الشرقية ROACO، بهدف لقاء البطاركة والاساقفة الكاثوليك، في اطار النشاطات واللقاءات التي يعقدها المجمع لمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد. 
ورد رئيس الجمهورية شاكرا البابا فرنسيس على عاطفته تجاه لبنان، واهتمامه الدائم بدعم قضاياه المحقّة والسلام في الشرق الاوسط والعالم. وحمّل الرئيس عون السفير البابوي تحياته البنوية الى الاب الاقدس، منوها بالدور الذي يقوم به الكرسي الرسولي في سبيل ارساء ثقافة الحوار والتلاقي بين الشعوب، والتي هي في صلب رسالة لبنان المنطلق من تجربته في التعددية والساعي الى تكريس هذه الرسالة من خلال انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" على ارضه، والتي طرحها لبنان امام المجتمع الدولي خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في شهر ايلول الماضي. 
الجنرال جون لوريمر
الى ذلك، استقبل الرئيس عون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط الجنرال السير جون لوريمر Lieutenant General Sir John LORIMER   في حضور القائم باعمال السفارة البريطانية في بيروت بنيامين واستناج Benjamin wastnage والوفد المرافق، وعرض معه الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للجيش اللبناني لاسيما لجهة بناء ابراج المراقبة على الحدود وتجهيز افواج الحدود البرية واعداد دوريات تدريبية للضباط من كافة الاختصاصات.
 
وخلال اللقاء، شكر الرئيس عون الحكومة البريطانية على ما قدمته للجيش اللبناني خلال معركته ضد الارهاب والخلايا النائمة، مشددا على ضرورة اليقظة الدائمة للمحافظة على الاستقرار والامان. وعرض الرئيس عون لموقف لبنان من ملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم بامان الى بلادهم لاسيما وان تداعيات نزوحهم بكثافة الى لبنان  كثيرة على مختلف الاصعدة. ورحب رئيس الجمهورية بالمساعي الجارية لايجاد حل للازمة السورية، مشددا على وحدة الاراضي السورية ومحذرا من اي تقسيم لها، مجددا التأكيد على ان لبنان لا يمكن ان ينتظر الحل السياسي لهذه الازمة حتى يعود النازحون.
 
ولفت الرئيس عون الى تزايد الادعاءات الاسرائيلية حول وجود صواريخ في اماكن آهلة لاسيما قرب مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدا زيف هذه الادعاءات التي تتزامن مع استمرار الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية. وفيما كرر الرئيس عون الدعوة للعمل على ايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لفت الى الانعكاسات السلبية لوقف تمويل منظمة " الاونروا" وما يخفيه من نوايا لتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء ومنها لبنان.
ابناء النور  للمكفوفين المنسيين
 
واستقبل الرئيس عون وفداً من مركز ابناء النور للمكفوفين المنسيين برئاسة رئيس المركز جبران فرح الذي ألقى كلمة طالب فيها بحقوق المكفوفين لاسيما لجهة الحصول على فرص عمل. وقال:" نريد وظيفة بعرق الجبين. هنيئاً لنا بالوالد العظيم لشعب لبنان العظيم، وهنيئاً لنا منارة الشرق أنتم وخلاص لبنان بأياديكم الطاهرة وقلبكم الابيض. "
 
ورد الرئيس عون مرحبا  بالوفد، معتبرا ان المكفوف يعاني من نقص في النظر، إلا أنه يعوّض عن ذلك عبر استعمال بقية حواسه وعقله. وأكد على ضرورة أن يتابع المكفوفون تعليمهم ودراستهم، "فهم يستطيعون أن يروا العالم بعقلهم، ويبذلون جهداً استثنائياً عبر تصميمهم على متابعة تحصيلهم العلمي الجامعي، ما يشير الى عصامية لا توجد حتى عند الانسان المكتمل الحواس". 
 
وتابع الرئيس عون:" لن أتمكن اليوم من أن أعبّر لكم بالكلمة عن مدى شعوري تجاهكم، واعتزازي بكم. فأنتم تعبتم وتستحقون أن تحصلوا على حقوقكم التي انتم محرومون منها حتى الآن، اني أحبكم، وقد استقبلت سابقاً العديد من الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة وهذا عمل اجتماعي يجب أن نسلط الضوء عليه، لأن الدولة كانت مقصّرة بحقكم ليس لأنها فقيرة، بل لأنها نُهبت. وامنيتي اليوم أن أتمكن من مساعدتكم فتحظوا بفرص عمل، وسنسعى بكل جهدنا لتحقيق ذلك قريباً".
 
رئيس لجنة دعم مسيحيي الشرق في بلجيكا
وفي قصر بعبدا، رئيس لجنة دعم مسيحيي الشرق في بلجيكا واوروبا الدكتور سيمون نجم الذي قدم لرئيس الجمهورية كتاب  " مسيحييو الشرق" الذي اعدته اللجنة، واطلق في معرض الكتاب الفرانكوفوني في " البيال" في تحويطة فرن الشباك. 
 
برقية الى الرئيس السيسي
 
من جهة اخرى، ابرق رئيس الجمهورية الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزيا بضحايا الهجوم الذي استهدف الاسبوع الماضي  حافلة للأقباط كانت تقل حجاجا إلى دير الأنبا صموئيل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout