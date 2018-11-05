living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا يُغدر عهد الرئيس عون؟! (د. علا بطرس)

5
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم يكن وصول العماد عون الى موقع رئاسة الجمهورية مستساغاً لقوى داخلية وخارجية ترى فيه شخصية مستقلة لا يحيد عن المصلحة اللبنانية، فلا ينقاد ولا ينصاع الا لضميره مهما بلغت التحديات والضغوط. وتعتبر مواقفه من قضيتي حرب تموز ٢٠٠٦ وأزمة استقالة الرئيس سعد الحريري من الخارج مفصلية لحماية لبنان من الفوضى ... والفتنة.
 
وبلسان الناس القلقة على الاستقرار سؤال لطالما قضّ مضجعها. ماذا كان ليحصل لو لم يكن العماد عون في سدة المسؤولية؟! وبعاطفة مغرورة بالاطمئنان يكمن الجواب في الدعاء الشعبي ان ينقص الله من اعمار كثيرين ليزيد على عمر "الجنرال". ولم تأتِ هذه العاطفة الصادقة من فراغ بل من تجربة زاخرة بالتضحيات والصبر والمثابرة في تحقيق الاهداف ما ولّد شعوراً بالثقة والاطمئنان على الرغم من مسار السنين الطويلة في التظلم والتجني والمؤامرات عليه لإنجاز ما وعد به.
 
فالعهد كان يجب ان يبدأ في ٢٠٠٨ لكن القوى الكابحة للتغيير فضلت ميشال سليمان الذي لا يحوز على ثقة شعبية ما يعني ان وصوله كان بالاكراه على الرغم من التسوية السياسية في الدوحة. فكانت حقبته مضيعة الوقت والفساد ... والاحباط. وتعتبر هذه القوى مسؤولة عن مرحلة الفراغ الرئاسي هي نفسها المسؤولة عن كبح برنامج "العهد" في بناء الدولة.
 
في الشعارات، الكل مع التوازن الطائفي في الادارة وتطوير البنى التحتية في الكهرباء والسدود وسكك الحديد والنقل المشترك والمطار والنفط والزراعة والصناعة وعودة النازحين والمكننة وتعزيز اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد لكن في الواقع ليس الكل يسير وفق المصلحة الوطنية الخالصة كما يفكّر الرئيس عون. وتكمن الوقاحة المثيرة للسخرية في تحميل "العهد" مسؤولية الفشل في بناء الدولة القوية وكأن النظام رئاسي في الايحاء ان الرئيس لا يمارس صلاحياته متغافلين انه برلماني توافقي يقوم على اشراك الكتل السياسية في حكومة الوحدة الوطنية حيث يقوم بعضها بلعبة مزدوجة ليس فقط في استغباء العقول بل في الادعاء بدعم العهد. وهذه القوى هي منتفعة من وجودها في السلطة وبنفس الوقت تقوم بدور التعطيل في مجلس الوزراء الحالي وكأنها في صفوف المعارضة مدعية انها ضد الفساد وفي وزاراتهم حدّث ولا حرج عن اهتراء وصفقات وفساد.
 
اما عن تأليف الحكومة المرتقبة والتي تسير وفق مفهوم واضح قائم على المعايير استناداً الى نتائج الانتخابات النيابية، فلم يهضمها البعض وكأننا في مرحلة الوصاية بإسقاط بعض الوزراء "بالبراشوت" ارضاء للباب العالي اياً يكن مصدره وفي الامر مجددا اكراه للارادة الشعبية الحقيقية. اليس النواب السنة المستقلون افراداً لا يجمعهم نهج او فكرة او مشروع؟! وسؤال آخر لا بد ان يُسأل يستند الى مفهوم العدالة. لماذا يجب احترام التعددية عند المسيحيين وتُفرض على الاكثرية السنية دون ان تنطبق على طوائف أخرى لا بل تخوض حرباً وجودية لمنعها؟!
 
ان مبدأ العدالة يقوم على الشمولية اي ان تُحترم لدى كل الطوائف لأن المجتمع اللبناني بطبيعته تعددي فضلاً عن وجوب احترام نتائج الانتخابات ومبدأ الكتل البرلمانية وحصصها في النظام، ومبدأ الميثاقية لا أن تشعر اكثرية ما بالتظلم اذا ما رأت فيه استهدافاً لحقوقها ... من هنا تدخل الفتنة وتستعر لأن الاهداف الوطنية والقومية تبقى اهم من الحصص السلطوية ... كما ان العهد الذي يكافح من اجل استقرار لبنان وازدهاره لن يستطيع الصمود امام التهديدات الخارجية على مصادر قوته ان كان شعبه جائعاً.
علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout