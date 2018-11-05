لماذا يُغدر عهد الرئيس عون؟! (د. علا بطرس)

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لم يكن وصول العماد عون الى موقع رئاسة الجمهورية مستساغاً لقوى داخلية وخارجية ترى فيه شخصية مستقلة لا يحيد عن المصلحة اللبنانية، فلا ينقاد ولا ينصاع الا لضميره مهما بلغت التحديات والضغوط. وتعتبر مواقفه من قضيتي حرب تموز ٢٠٠٦ وأزمة استقالة الرئيس سعد الحريري من الخارج مفصلية لحماية لبنان من الفوضى ... والفتنة.

وبلسان الناس القلقة على الاستقرار سؤال لطالما قضّ مضجعها. ماذا كان ليحصل لو لم يكن العماد عون في سدة المسؤولية؟! وبعاطفة مغرورة بالاطمئنان يكمن الجواب في الدعاء الشعبي ان ينقص الله من اعمار كثيرين ليزيد على عمر "الجنرال". ولم تأتِ هذه العاطفة الصادقة من فراغ بل من تجربة زاخرة بالتضحيات والصبر والمثابرة في تحقيق الاهداف ما ولّد شعوراً بالثقة والاطمئنان على الرغم من مسار السنين الطويلة في التظلم والتجني والمؤامرات عليه لإنجاز ما وعد به.

فالعهد كان يجب ان يبدأ في ٢٠٠٨ لكن القوى الكابحة للتغيير فضلت ميشال سليمان الذي لا يحوز على ثقة شعبية ما يعني ان وصوله كان بالاكراه على الرغم من التسوية السياسية في الدوحة. فكانت حقبته مضيعة الوقت والفساد ... والاحباط. وتعتبر هذه القوى مسؤولة عن مرحلة الفراغ الرئاسي هي نفسها المسؤولة عن كبح برنامج "العهد" في بناء الدولة.

في الشعارات، الكل مع التوازن الطائفي في الادارة وتطوير البنى التحتية في الكهرباء والسدود وسكك الحديد والنقل المشترك والمطار والنفط والزراعة والصناعة وعودة النازحين والمكننة وتعزيز اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد لكن في الواقع ليس الكل يسير وفق المصلحة الوطنية الخالصة كما يفكّر الرئيس عون. وتكمن الوقاحة المثيرة للسخرية في تحميل "العهد" مسؤولية الفشل في بناء الدولة القوية وكأن النظام رئاسي في الايحاء ان الرئيس لا يمارس صلاحياته متغافلين انه برلماني توافقي يقوم على اشراك الكتل السياسية في حكومة الوحدة الوطنية حيث يقوم بعضها بلعبة مزدوجة ليس فقط في استغباء العقول بل في الادعاء بدعم العهد. وهذه القوى هي منتفعة من وجودها في السلطة وبنفس الوقت تقوم بدور التعطيل في مجلس الوزراء الحالي وكأنها في صفوف المعارضة مدعية انها ضد الفساد وفي وزاراتهم حدّث ولا حرج عن اهتراء وصفقات وفساد.

اما عن تأليف الحكومة المرتقبة والتي تسير وفق مفهوم واضح قائم على المعايير استناداً الى نتائج الانتخابات النيابية، فلم يهضمها البعض وكأننا في مرحلة الوصاية بإسقاط بعض الوزراء "بالبراشوت" ارضاء للباب العالي اياً يكن مصدره وفي الامر مجددا اكراه للارادة الشعبية الحقيقية. اليس النواب السنة المستقلون افراداً لا يجمعهم نهج او فكرة او مشروع؟! وسؤال آخر لا بد ان يُسأل يستند الى مفهوم العدالة. لماذا يجب احترام التعددية عند المسيحيين وتُفرض على الاكثرية السنية دون ان تنطبق على طوائف أخرى لا بل تخوض حرباً وجودية لمنعها؟!

ان مبدأ العدالة يقوم على الشمولية اي ان تُحترم لدى كل الطوائف لأن المجتمع اللبناني بطبيعته تعددي فضلاً عن وجوب احترام نتائج الانتخابات ومبدأ الكتل البرلمانية وحصصها في النظام، ومبدأ الميثاقية لا أن تشعر اكثرية ما بالتظلم اذا ما رأت فيه استهدافاً لحقوقها ... من هنا تدخل الفتنة وتستعر لأن الاهداف الوطنية والقومية تبقى اهم من الحصص السلطوية ... كما ان العهد الذي يكافح من اجل استقرار لبنان وازدهاره لن يستطيع الصمود امام التهديدات الخارجية على مصادر قوته ان كان شعبه جائعاً.