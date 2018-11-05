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رئيس الجمهورية اطلع من وزير الطاقة على حل أزمة تزويد مؤسسة الكهرباء بالفيول واعرب عن تقديره لمبادرة شركة النفط الجزائرية في حل المشكلة

5
NOVEMBER
2018
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الوزير ابي خليل يؤكد ان لا انقطاع للكهرباء وان بواخر الفيول ستفرغ اليوم حمولتها
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الذي أطلعه على الحل الذي تم التوصل اليه باستمرار تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالمحروقات من قبل شركة النفط الجزائرية، وبالتالي عدم دخول لبنان في أزمة اضافية لانقطاع الكهرباء. 
 
وبعد اللقاء توجه الوزير ابي خليل للصحافيين بالقول:
 
" وضعت فخامة الرئيس بتفاصيل عملية التزود بالمحروقات لزوم كهرباء لبنان، في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية، وبضرورة استكمال الاجراءات التي باشرنا بها بمرسوم السلفة عبر قانون يتخذ في مجلس النواب. كما اطلعت فخامته على الاتصالات مع الجانب الجزائري الذي ابدى استعداده الكامل للاستمرار بتزويدنا بالمحروقات بالتوازي مع استكمال الاجراءات من قبلنا. وقد اعرب الرئيس عون عن تقديره للموقف الجزائري، وما ينطوي عليه من حسن النية، واجرى اتصالا برئيس الحكومة سعد الحريري، ووضعه في اجواء هذا الملف، فثمن الرئيس الحريري بدوره مبادرة شركة النفط الجزائرية "سوناتراك" التي نستورد منها الفيول منذ العام 2005 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان".
 
واضاف :" قرأنا مؤخراً في الصحف حول أزمة تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالمحروقات، وكنا نعمل في الفترة السابقة على هذا الموضوع، وأحببنا اليوم أن نعلن بوضوح عن استمرار تزويد المؤسسة بالمحروقات، بالتوازي مع استكمال الاجراءات اللازمة من قبل الجانب اللبناني.
 
لذا أود التأكيد على انه لن يحصل اي انقطاع للكهرباء كما يشاع، وسوف يتم اليوم تفريغ شحنات الفيول الموجودة امام معملي الزوق والجية، على ان تصل تباعاً باقي الشحنات المطلوبة".  
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