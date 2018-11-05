من بعبدا بشرى سارة من الوزير سيزار أبي خليل

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بعد زيارته لفخامة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا صباح اليوم قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل: "قمت بزيارة فخامة الرئيس، العماد ميشال عون لوضعه بإجراءات تزود كهرباء لبنان بالمحروقات بظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وبضرورة استكمال إجراءات مرسوم السلفة عبر قانون يتخذ بمجلس النواب.

ووضعت فخامة الرئيس بجو الاتصالات مع الجانب الجزائري الذي أبدى كل استعداد لتزويدنا بالمحروقات بالتوازي مع استكمال الإجراءات من قبلنا، وقد أبدى فخامة الرئيس كل تقدير للموقف الجزائري وحسن النية وقد اتصل بدولة الرئيس الحريري لإضطلاعه والذي بدوره ثمن إدارة شركة النفط الجزائرية "سونطراق" التي تزود لبنان بالمحروقات.

وأكد الوزير أبي خليل أنه سوف يستمر تزويد كهرباء لبنان بالمحروقات بالتوازي مع الإجراءات وسيتم تفريغ الشحنات المتواجدة قبالة الزوق والجية.