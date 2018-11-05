طقس عاصف وممطر بغزارة.. ومنخفض جوّي قادم

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان السحب المدارية تغطّي بشكل واسع الدول العربية وسيكون قسمها الشرقي عالي الرطوبة وقسمها الغربي شبه جاف، وتتعرّض مناطق شرق سوريا والعراق، حيث تصل نسبة الرطوبة الى 98% لهطولات طوفانية مع البرَد الغزير، ما يسبّب بتشكل السيول الفيضانات، والتي ستنحرف، غداً الثلاثاء، نحو الكويت فيتحوّل الطقس الى عاصف وممطر بغزارة، وتبقى الأجواء فوق لبنان وسوريا وفلسطين عرضة لهذه السحب التي تشكل حالات عدم استقرار وتساقط امطار متفرقة بسبب الرياح المتقلبة بين شمالية شرقية جافة وشمالية رطبة، من جنوب تركيا، وذلك بسبب تمركز منطقة من الضغط الجوّي المرتفع فوق البحر الأسود ورومانيا وتركيا وبحر قزوين ما يعزز نشاط هذا النوع من الرياح حتى موعد وصول المنخفض الجوّي الذي يضرب حالياً، ايطاليا وتونس، في الأيام المقبلة.