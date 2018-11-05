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إفتقدت الساحة السياسية للنائب السابق عقاب صقر ولمواقفه "الحادة" بعد إطلالات كثيفة له في المرحلة التي تلت اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من السعودية، وبات الجميع يسأل اين عقاب صقر هذه الايام؟ وهل طلّق الشأن العام واعتزل السياسة؟ وهل ابتعد عن تيار "المستقبل"، خصوصا بعد الحديث عن استبعاده في الانتخابات النيابية و"إقصائه" عن "التيار"؟ وبالتالي هل انتهى دوره السياسي؟

وفي ظل التساؤلات التي يثيرها اختفاء صقر عن المسرح السياسي واستمرار غيابه الاعلامي، تشير معلومات "الجمهورية" الى ان صقر الموجود منذ فترة في ايطاليا لتصريف اعمال خاصة به، يستعد للعودة الى لبنان بعد تشكيل الحكومة حيث سيكون له الموقف المناسب في التوقيت المناسب، علما ان صقر على تواصل وتنسيق مستمر مع الرئيس الحريري.