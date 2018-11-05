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عناوين الصحف ليوم الاثنين 5 تشرين الثاني 2018

5
NOVEMBER
2018
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الاخبار
ـ «عقوبات ترامب» اليوم: أميركا ليست قدراً
ـ ‫مافيا النفط تهدّد لبنان بالعتمة
ـ ‫الحريري «يعتكف» في باريس... وأبواب الحلّ غير موصدة
ـ ‫تلوث الليطاني: البنك الدولي «مش قابضنا»
ـ سابع سفير مصري يبدأ عمله في تل أبيب

الديار
ـ بدأ العدوان بالعقوبات المؤذية ضدّ إيران مدعومة سعودياً واسرائيلياً دون سبب
ـ هل تسقط التسوية السياسيّة اللبنانيّة ويبقى العهد دون حكومة؟ وهل يُكمل عون عهده؟
ـ البخاري يُدير شبكة ضبّاط مُخابرات سعوديين لمراقبة حزب الله والإيرانيين وخط سوريا

الجمهورية
ـ لبنان يسابق الخطر
ـ "رامبلنغ" لـ"الجمهورية": العقوبات لوقف إيران إقليمياً

اللواء
ـ عودة الحريري تأخرت.. وأزمة تأليف مفتوحة!
ـ باسيل يلمح إلى حل "العقدة السنية" من حسابه.. والعتمة تزحف مع استمرار عدم تمويل الفيول
ـ ترامب يتحدى إيران في «صراع العروش» ..طهران ترد بالتظاهر
ـ داعش يفجر بالرقة ويهاجم قوات قسد في هجين
ـ السيسي يبلغ عباس: لن نقبل بأي شأن سياسي يرفضه الفلسطينيون

المستقبل
ـ طهران محاصرة... و«دزينة» شروط أميركية على الطاولة
ـ التهدئة بين «حماس» وإسرائيل تتقدم بانتظار ثغرة في...
ـ الانتخابات الأميركية: إستفتاء على ترامب
ـ انطلاق «درع العرب - 1» في شمال مصر

البناء
ـ ميستورا ويلتزم وحدة سورية وسيادتها
ـ يوم العقوبات الأميركية على إيران: مليونا برميل يومياً مع بدء الآلية الأوروبية
ـ الحريري يكشف خلفية رفضه للوزير السني المستقلّ... بتحويل كلّ خلاف إلى عنوان مذهبي

L'Orient-Le Jour
Le nœud « sunnito(-chiite) » de plus en plus inextricable

The Daily Star
U.S. drops the sanctions hammer on Iran … again

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