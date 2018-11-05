أسرار الصحف ليوم الاثنين 5 تشرين الثاني 2018

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الجمهورية



لا تتردد شخصية بارزة في توجيه الانتقادات في مجالسها المغلقة بحق شخصية على صلة قربى بها.



يتردّد أنّ أزمة وزارية نشأت في الساعات الأخيرة، قد انتهت سريعاً بعد إيجاد الصيغة لحلها بلا تغيير في الحقائب.



دخل وزير بارز، كان قد زار رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً، على خط المساهمة في حلّ العقدة التي تؤخّر ولادة الحكومة.



يتردد أنّ قياديين بارزين في حزب أصيب بانتكاسة خلال الانتخابات النيابية، لم يتخلّوا عن طرح التفاهم مع حزب أساسي.



سُئلت جهة حزبية عن تصوّرها لحل العقدة الوزارية، فأجابت: «ما حدا عندو فكرة عن الحل بعد».



طرحت شخصية سياسية على حزب بارز فكرة انّه اذا كان هناك توجّه لتوزيرها، فليصر إلى توزير نجلها بدلاً منها، لانّها قرّرت التفرّغ للعمل النيابي.



حزب بارز يقول في أوساطه إنه يتمسّك بإسم مُحدّد لتمثيل السنّة المستقلّين في الحكومة.

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