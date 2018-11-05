living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الاثنين 5 تشرين الثاني 2018

5
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية

لا تتردد شخصية بارزة في توجيه الانتقادات في مجالسها المغلقة بحق شخصية على صلة قربى بها.

يتردّد أنّ أزمة وزارية نشأت في الساعات الأخيرة، قد انتهت سريعاً بعد إيجاد الصيغة لحلها بلا تغيير في الحقائب.

دخل وزير بارز، كان قد زار رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً، على خط المساهمة في حلّ العقدة التي تؤخّر ولادة الحكومة.

يتردد أنّ قياديين بارزين في حزب أصيب بانتكاسة خلال الانتخابات النيابية، لم يتخلّوا عن طرح التفاهم مع حزب أساسي.

سُئلت جهة حزبية عن تصوّرها لحل العقدة الوزارية، فأجابت: «ما حدا عندو فكرة عن الحل بعد».

طرحت شخصية سياسية على حزب بارز فكرة انّه اذا كان هناك توجّه لتوزيرها، فليصر إلى توزير نجلها بدلاً منها، لانّها قرّرت التفرّغ للعمل النيابي.

حزب بارز يقول في أوساطه إنه يتمسّك بإسم مُحدّد لتمثيل السنّة المستقلّين في الحكومة.

اللواء
استبعد سفير دولة أوروبية "الافراج" عن الحكومة العتيدة قبل إتضاح تداعيات تطبيق العقوبات الاميركية الجديدة على إيران!
هدأت عاصفة السجالات المؤذية بين أنصار حزب الله والتيار الوطني الحر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تدخلات متكررة من مسؤولي الحليفين اللدودين للجم التدهور على مستوى القواعد الشعبية!
تحولت أزمة الفيول لمحطات توليد الكهرباء إلى ورقة ضغط قوية في عملية شد الحبال في تأليف الحكومة يخشى سياسي مخضرم أن تصيب إرتداداتها مسيرة العهد كله!

المستقبل
يقال إن ديبلوماسيين عرباً يشيرون إلى أنّ القمّة العربية الاقتصادية والتنموية المرتقبة في بيروت لن تقتصر قراراتها على الاقتصاد إنما ستحمل في طياتها رسائل سياسية متنوعة.

البناء
توقعت مصادر معنية بالحرب في اليمن أن تتصاعد المواجهات العسكرية في ساحل البحر الأحمر بهجمات تهدف لتغيير الوضع العسكري خصوصاً في ميناء الحُديدة أملاً بخلق حدث يغيّر صورة السعودية في الغرب، وخصوصاً لدى صناع القرار في واشنطن بالتزامن مع العقوبات على إيران، لكن المصادر قالت إنّ زمن الصواريخ المتساقطة فوق المدن والمواقع السعودية لن يتأخر وربما يشكل المدخل لفرض معايير وقف النار الذي دعا إليه وزير الدفاع الأميركي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout