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التيار والحريري: ثقة متجددة واتفاق على خطوط عريضة للمستقبل

18
OCTOBER
2018
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انطلاقاً من المبدا القائل بأن الاهم من تشكيل الحكومة وتركيبتها هو قدرتها على العمل والانتاج وامتناع مكوناتها عن تعطيل بعضها البعض، تشير معلومات الـotv الى ان التفاهم السياسي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ممثلا بالرئيس المكلف سعد الحريري كُرّس في الايام الاخيرة خلال اللقاءات الثلاثة التي جمع أولها الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في بيت الوسط بعيدا عن الاعلام في اليوم الذي سبق اجتاعهما المعلن الثلاثاء الماضي وتوّج بعد ظهر أمس في قصر بعبدا في لقاء بعيد من الاعلام ايضاً جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري وباسيل.

وفي هذا الاطار تشير كعلومات الـotv ايضاً الى ىان الاتفاق السياسي الناجز الذي وصفه المعنيون بالجيد جداً تضمّن الخطوط العريضة للتنسيق السياسي بين الجانبين في المرحلة المقبلة وعبّر عن عودة الى المرحلة التي رافقت وتلت انجاز التسوية الرئاسية وتشكيل الحكومة السابقة.

ومنطلقات هذا التفاهم هي التالية:

اولا تكريس التسوية التي قضت بانتخاب الرئيس عون وتسمية الحريري لرئاسة الحكومة وانهاء حالة الشغور الرئاسي السابقة

ثانياً البناء على الايجابيات التي رافقت عمل الحكومة السابقة والعمل على تفادي السلبيات ومعالجة مسبباته

ثالثا الادراك المشترك لأهمية التصدي للازمة الاقتصادية ومتفرعاتها والاستجابة لمتطلبات المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان ومنها مؤتمر سيدر

وتشير المعلومات بان الترجمة العملية لهذه البنود تتجلى في الاسراع في تشكيل الحكومة وتبليغ الافرقاء المعنيين كافة بوجوب ابداء الايجابية حتى لا يفوتهم القطار، علماً أن المرونة الجنبلاطية تصب في هذا الاطار، وكذلك حال الارتباك التي وقعت القوات وفق مصدر معني.

اشارة الى ان التيار الوطني الحر يتجه الى تسمية شخصية من قبله لتولي التنسيق مع المستقبل في المرحلة المقبلة على ان يواصل الوزير غطاس خوري المهمة من جانب تيار المستقبل.


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