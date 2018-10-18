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فِيما الأكيد أن تشكيل الحكومة باتَ قريباً جداً، يُمكن التوقف عند الملاحظات التالية..

18
OCTOBER
2018
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وَسط غَابة التسريبات المُتلاطمة، والتَحليلات المُتناقضة، والتمنيات المُتضاربة، وفِيما الأكيد أن تشكيل الحكومة باتَ قريباً جداً، يُمكن التوقف عند الملاحظات التالية:

أولاً: الوَاضح أنَّ ثَمة مُحاولة لتَقزيم المُشاورات المستمرة راهناً على أنها مُخصصة لحل خِلاف حول وزارة العَدل. غير أن الوَقائع تُشير إلى عكس ذلك، فمَصير الوزارة المذكورة أو غيرِها، هُو جزء من كلّ. والكُل المَقصود، هُو اتفاق شامل مبنيٌّ على معيار موحد لتوزيع الحقائب بشكلٍ منصف لجميع الأفرقاء على حدٍ سواء.

ثانياً: على عَكس ما يحاول البعض تصويرَه، فمَنطق الإقصاء ليس وارداً في قَاموس التيار الوطني الحر، الذي أكدت مَصادر رئيسِه الوزير جبران باسيل اليوم الاستعداد لتقديم التضحيات والتنازلات حتى لا تُستثنى القوات اللبنانية تحديداً من الحكومة المقبلة.

ثالثاً، والأهم: كَرست الأيام الأخيرة، العَلاقة بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري، وعَززت الثِقة بين الطرفين، إلى دَرجة باتَ يمكن مَعها القول إن اتفاقاً كاملاً أُنجز بين الجانبين، يتناول سُبل قيام حكومة منتجة وفاعلة، تعالج سلبيات المرحلة الماضية، وتَبني على الإيجابيات.

لكن، مهما يكن من أمر، يبقى أن مَنطق الربح والخسارة لا يَبني دولة، والقوى السياسية جميعُها مَدعوة بإلحاح من جميع المواطنين، إلى نَبذ ما يُفرِّق، والتركيز على ما يجَمع، لأن اللبنانيين يَنتظرون من الحكومة الآتية، ومن العهد الرَاهن... الكثير الكثير.

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