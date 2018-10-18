السيد نصر الله: سنفشل مخطط إسقاط المقاومة

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عقد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لقاء خاص مع العاملين في "إذاعة النور" في ذكرى ثلاثين عاماً على انطلاقتها.



واشار سماحته خلال اللقاء أن معركة الوعي هي الأساس لمواجهة المشاريع التي تستهدف لبنان والمقاومة، مضيفا " لقد تجاوزنا التهديد العسكري والأمني بدرجة كبيرة لكنَّ هذا لا يلغي وجوب البقاء على جهوزية لكل الإحتمالات".



ولفت السيد نصر الله إلى أن أبرز التحديات التي نواجهها اليوم هي محاولة إسقاط المقاومة في بيئتها من خلال زرع الفتن الحزبية والمناطقية والعشائرية والعائلية وهناك أدوات حاضرة لتنفيذ هذه الأجندات، مشدداً على أننا بوعينا سنفشل هذا المخطط كما أفشلنا ما سبقه من مشاريع.

وتطرق السيد نصر الله إلى المسؤوليات الكبيرة التي يفترض أن تقوم بها وسائل الإعلام، مشدداً على أهمية المصداقية والأمانة في نقل الأخبار والأحداث فهذا ما يميز حزب الله ومقاومته ووسائل إعلامه.



ونبّه سماحته إلى خطورة ما يثار على مواقع التواصل الإجتماعي التي تدخل كل بيت، داعياً إلى ضرورة أن نكون حاضرين في معركة الإعلام الجديد.

السيد نصر الله أشاد بإذاعة النور على ما قدمته طيلة السنوات الطويلة الماضية في مسيرتها الإعلامية ، مضيفا "إن تأثير الإذاعة كان قوياً وما زال وهي واجهت تحديات كثيرة وتغلبت عليها وكانت ذروتها في حرب تموز العدوانية حين حاول العدو إسكات صوتها"، معتبراً أن الإذاعة والعاملين فيها هم شركاء في كل الإنجازات والإنتصارات التي تحققت.



وفي أعقاب لقائهم الخاص مع الأمين العام لحزب الله شوق كبير رواه العاملون في إذاعة النور، مؤكدين استمرار الاذاعة لتواكب كل تطور ولتكون في مقدمة الاعلام الجديد والمضي بتوصيات سماحته.