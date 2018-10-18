living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيد نصر الله: سنفشل مخطط إسقاط المقاومة

18
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لقاء خاص مع العاملين في "إذاعة النور" في ذكرى ثلاثين عاماً على انطلاقتها.


واشار سماحته خلال اللقاء أن معركة الوعي هي الأساس لمواجهة المشاريع التي تستهدف لبنان والمقاومة، مضيفا " لقد تجاوزنا التهديد العسكري والأمني بدرجة كبيرة لكنَّ هذا لا يلغي وجوب البقاء على جهوزية لكل الإحتمالات".


ولفت السيد نصر الله إلى أن أبرز التحديات التي نواجهها اليوم هي محاولة إسقاط المقاومة في بيئتها من خلال زرع الفتن الحزبية والمناطقية والعشائرية والعائلية وهناك أدوات حاضرة لتنفيذ هذه الأجندات، مشدداً على أننا بوعينا سنفشل هذا المخطط كما أفشلنا ما سبقه من مشاريع.
وتطرق السيد نصر الله إلى المسؤوليات الكبيرة التي يفترض أن تقوم بها وسائل الإعلام، مشدداً على أهمية المصداقية والأمانة في نقل الأخبار والأحداث فهذا ما يميز حزب الله ومقاومته ووسائل إعلامه.


ونبّه سماحته إلى خطورة ما يثار على مواقع التواصل الإجتماعي التي تدخل كل بيت، داعياً إلى ضرورة أن نكون حاضرين في معركة الإعلام الجديد.
السيد نصر الله أشاد بإذاعة النور على ما قدمته طيلة السنوات الطويلة الماضية في مسيرتها الإعلامية ، مضيفا "إن تأثير الإذاعة كان قوياً وما زال وهي واجهت تحديات كثيرة وتغلبت عليها وكانت ذروتها في حرب تموز العدوانية حين حاول العدو إسكات صوتها"، معتبراً أن الإذاعة والعاملين فيها هم شركاء في كل الإنجازات والإنتصارات التي تحققت.


وفي أعقاب لقائهم الخاص مع الأمين العام لحزب الله شوق كبير رواه العاملون في إذاعة النور، مؤكدين استمرار الاذاعة لتواكب كل تطور ولتكون في مقدمة الاعلام الجديد والمضي بتوصيات سماحته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout