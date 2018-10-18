في زغرتا: البلدية تُلغي رسوم كوادر المردة وتضخمها للمنتمين لحركة الإستقلال؟

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رداً على مصادر لتيار المردة لصحيفة الأخبار بأن البلدية ليست مركزاً لخدمات بيت فرنجية وخروج حركة الإستقلال منها هي لأن معوض كان يعّول على تحالف انتخابي نيابي وعندما لم يحصل أصبح لديه حجة للخروج، نشرت صفحة "بالكلمة والفعل" عبر فايسبوك توضيحاً جاء فيه:

يسرّبون معلومات خاطئة بكواليس التواصل لتضليل الرأي الزغرتاوي والرأي العام. ومن دون دلائل، تتبنى جريدة الاخبار هذه المعلومات في كل مرة. ولغياب البراهين، يعودون ويتنصلون من هذه المعلومات. نتحدث عن تيار المرده. ولفهم سياستهم في التواصل لا بد من شرح التالي: مصادرهم الرسمية محوّلة الى مواجهة العونيين، اما مصادرهم الغير رسمية وجيشهم الالكتروني مُحَوَّل ضد حركة الاستقلال. لماذا؟ لانهم يعلمون تماماً ان المواجهة الرسمية مع حركة الاستقلال هي مواجهة خاسرة وخاصةً على مستوى الانماء. والبرهان؛ عندما سُؤِلت رئاسة بلدية- زغرتا اهدن من الlbci عن استقالة ٤ من اعضاء المجلس البلدي، اجابت انها ليست على علم بالاستقالة وفضّلت عدم الرد. وفي اليوم نفسه شهدنا من المصادر الغير رسمية اي الجيش الالكتروني لتيار المرده اشكالاً عديدة من الشتم والكلام النابي على اعضاء البلدية المستقيلين.

وبعد توضيح سياسة التواصل لتيار المردة، نعود الى ما ذُكر في جريدة الاخبار.



١- "لم ندّع مرة ان زغرتا لنا" اما نحن نقول، غياب رفاهية العيش هي بسبب ادّعائكم ان زغرتا لكم. وبسبب هيمنتكم على قرارها. فقد دُرِج هاشتاغ "زغرتا لبيت فرنجية" على مدى شهرين في زمن الانتخابات. هذا يعكس الصورة لتيار المرده بحيث ان هذا التيار احتكر التالي: الخدمات الوزارية للمصالح الانتخابية، الزفت الوزاري بحيث ان المناطق المسكونة من انصار حركة الاستقلال لم تشهد الزفت( وذلك في قضاء زغرتا)، احتكار خدمات الدوائر الرسمية لمصلحة انصار تيار المرده، احتكار الطبيعة ومنها حرج اهدن ايضاً لمصالح خاصة، الخ...فاذا لم يدّعوا رسمياً ان زغرتا لهم فهم ادّعوا ذلك باعملاهم الالغائية وعلى لسان انصارهم.



٢- يدّعون ان البلدية لم تكن يوما مركز خدمات لبيت فرنجية. فهذا كلام لا معنى له. الحقيقة هي ان البلدية ليست فقط مركز خدمات لبيت فرنجية انما منصة حزبية لتيار المرده. والبراهين هي التالية:

١- معظم موظفو البلدية هم انصار لتيار المرده. وكل ما تعثر من توظيف يحولونه على البلدية والنتيجة؛ اكثر من ٤٠ موظف يقبضون معاشاتهم ولا يداومون.



٢- قبل الاستقالة؛ عمدوا على اقصاء اعضاء حركة الاستقلال من اللجان الاساس.



٣- قبل الاستقالة؛ عمدوا على تمرير صفقة النفايات في كواليس المنصة السياسية لتيار المرده. ولزّموا ادارة النفايات بطريقة غير قانونية.



٤- قبل الاستقالة؛ لزّموا اعمال المسح السكاني لسيد من ال فرنجيه ب٦٠ مليون ليرة علما ان السيد فرنجيه لا خبرة لديه. والتلزيم ايضا كان غير قانوني.



٥- ابناء حركة الاستقلال من اهالي زغرتا ضُخِّمت رسومهم (رسوم البلدية) امّا ابناء تيار المرده البعض من كوادره "اُلغِيَت رسومهم" والبعض الاخر رسومهم اقل من باقي الرسوم، وكل ذلك من دون الرجوع الى لجنة التخمين اي ايضاً خرقا للقانون.



٦- ان كنت من انصار المرده، معاملتك تُنَفَذ حتى لو هي غير قانونية. ام ان كنا من انصار حركة الاستقلال، حتى لو معاملتك مُحِقة، تُعَرقَل.



٧- تعطي البلدية مساهمات مالية لا تقل على ١٥٠ مليون ليرة سنوياً لجمعيات تابعة لتيار المرده وكأن البلدية اتمت واجباتها بالضروريات اولاً.

من دون ان نعود ونكرر للمرة الالف ان البلدية فاسدة، ولا تحترم قوانين دولتنا لا في عمليات الشراء، لا في التوظيفات ولا في الاداء بشكل عام.

اما ان تقول المصادر ان النائب ميشال معوض خرج من البلدية لاسباب سياسية، فذلك يُفهَم جيدا لان تيار المرده يحاول ان ينظف صورة ادائه في البلدية وابعاد شبهات الفساد عنه. لقد قالها النائب معوض اكثر من مرة؛ خروجه من البلدية هو لاسباب انمائية فقط. ولو كان السبب سياسي، لكان خرج قبل الانتخابات واستعمل هذا الملف لصالحه انتخابياً.



مواجهة تيار المرده في ملف البلدية مع حركة الاستقلال هي مواجهة خاسرة لان النائب معوض سخّر ماله الخاص للإنماء ومؤسسة رينه معوض خير دليل على ذلك. اضافةً؛ زغرتا واهدن هم خير دليل على غياب نهج الانماء عند تيار المرده في ظل احتكاره القرار الزغرتاوي.

اما اليوم، فقد كُسِرَ الاحتكار، وزغرتا ستنهض. واخيرا يقولون انهم الاقوى، وذلك صحيح، لان القوة هي في الهيمنة والحتكار. لكن القوة لا تبني مجتمعاً انما تعزله وتخربه.