living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في زغرتا: البلدية تُلغي رسوم كوادر المردة وتضخمها للمنتمين لحركة الإستقلال؟

18
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رداً على مصادر لتيار المردة لصحيفة الأخبار بأن البلدية ليست مركزاً لخدمات بيت فرنجية وخروج حركة الإستقلال منها هي لأن معوض كان يعّول على تحالف انتخابي نيابي وعندما لم يحصل أصبح لديه حجة للخروج، نشرت صفحة "بالكلمة والفعل" عبر فايسبوك توضيحاً جاء فيه: 

يسرّبون معلومات خاطئة بكواليس التواصل لتضليل الرأي الزغرتاوي والرأي العام. ومن دون دلائل، تتبنى جريدة الاخبار هذه المعلومات في كل مرة. ولغياب البراهين، يعودون ويتنصلون من هذه المعلومات. نتحدث عن تيار المرده. ولفهم سياستهم في التواصل لا بد من شرح التالي: مصادرهم الرسمية محوّلة الى مواجهة العونيين، اما مصادرهم الغير رسمية وجيشهم الالكتروني مُحَوَّل ضد حركة الاستقلال. لماذا؟ لانهم يعلمون تماماً ان المواجهة الرسمية مع حركة الاستقلال هي مواجهة خاسرة وخاصةً على مستوى الانماء. والبرهان؛ عندما سُؤِلت رئاسة بلدية- زغرتا اهدن من الlbci عن استقالة ٤ من اعضاء المجلس البلدي، اجابت انها ليست على علم بالاستقالة وفضّلت عدم الرد. وفي اليوم نفسه شهدنا من المصادر الغير رسمية اي الجيش الالكتروني لتيار المرده اشكالاً عديدة من الشتم والكلام النابي على اعضاء البلدية المستقيلين. 
وبعد توضيح سياسة التواصل لتيار المردة، نعود الى ما ذُكر في جريدة الاخبار. 


١- "لم ندّع مرة ان زغرتا لنا" اما نحن نقول، غياب رفاهية العيش هي بسبب ادّعائكم ان زغرتا لكم. وبسبب هيمنتكم على قرارها. فقد دُرِج هاشتاغ "زغرتا لبيت فرنجية" على مدى شهرين في زمن الانتخابات. هذا يعكس الصورة لتيار المرده بحيث ان هذا التيار احتكر التالي: الخدمات الوزارية للمصالح الانتخابية، الزفت الوزاري بحيث ان المناطق المسكونة من انصار حركة الاستقلال لم تشهد الزفت( وذلك في قضاء زغرتا)، احتكار خدمات الدوائر الرسمية لمصلحة انصار تيار المرده، احتكار الطبيعة ومنها حرج اهدن ايضاً لمصالح خاصة، الخ...فاذا لم يدّعوا رسمياً ان زغرتا لهم فهم ادّعوا ذلك باعملاهم الالغائية وعلى لسان انصارهم. 


٢- يدّعون ان البلدية لم تكن يوما مركز خدمات لبيت فرنجية. فهذا كلام لا معنى له. الحقيقة هي ان البلدية ليست فقط مركز خدمات لبيت فرنجية انما منصة حزبية لتيار المرده. والبراهين هي التالية: 
١- معظم موظفو البلدية هم انصار لتيار المرده. وكل ما تعثر من توظيف يحولونه على البلدية والنتيجة؛ اكثر من ٤٠ موظف يقبضون معاشاتهم ولا يداومون. 


٢- قبل الاستقالة؛ عمدوا على اقصاء اعضاء حركة الاستقلال من اللجان الاساس.


٣- قبل الاستقالة؛ عمدوا على تمرير صفقة النفايات في كواليس المنصة السياسية لتيار المرده. ولزّموا ادارة النفايات بطريقة غير قانونية. 


٤- قبل الاستقالة؛ لزّموا اعمال المسح السكاني لسيد من ال فرنجيه ب٦٠ مليون ليرة علما ان السيد فرنجيه لا خبرة لديه. والتلزيم ايضا كان غير قانوني.


٥- ابناء حركة الاستقلال من اهالي زغرتا ضُخِّمت رسومهم (رسوم البلدية) امّا ابناء تيار المرده البعض من كوادره "اُلغِيَت رسومهم" والبعض الاخر رسومهم اقل من باقي الرسوم، وكل ذلك من دون الرجوع الى لجنة التخمين اي ايضاً خرقا للقانون. 


٦- ان كنت من انصار المرده، معاملتك تُنَفَذ حتى لو هي غير قانونية. ام ان كنا من انصار حركة الاستقلال، حتى لو معاملتك مُحِقة، تُعَرقَل. 


٧- تعطي البلدية مساهمات مالية لا تقل على ١٥٠ مليون ليرة سنوياً لجمعيات تابعة لتيار المرده وكأن البلدية اتمت واجباتها بالضروريات اولاً.
من دون ان نعود ونكرر للمرة الالف ان البلدية فاسدة، ولا تحترم قوانين دولتنا لا في عمليات الشراء، لا في التوظيفات ولا في الاداء بشكل عام. 
اما ان تقول المصادر ان النائب ميشال معوض خرج من البلدية لاسباب سياسية، فذلك يُفهَم جيدا لان تيار المرده يحاول ان ينظف صورة ادائه في البلدية وابعاد شبهات الفساد عنه. لقد قالها النائب معوض اكثر من مرة؛ خروجه من البلدية هو لاسباب انمائية فقط. ولو كان السبب سياسي، لكان خرج قبل الانتخابات واستعمل هذا الملف لصالحه انتخابياً. 


مواجهة تيار المرده في ملف البلدية مع حركة الاستقلال هي مواجهة خاسرة لان النائب معوض سخّر ماله الخاص للإنماء ومؤسسة رينه معوض خير دليل على ذلك. اضافةً؛ زغرتا واهدن هم خير دليل على غياب نهج الانماء عند تيار المرده في ظل احتكاره القرار الزغرتاوي. 
اما اليوم، فقد كُسِرَ الاحتكار، وزغرتا ستنهض. واخيرا يقولون انهم الاقوى، وذلك صحيح، لان القوة هي في الهيمنة والحتكار. لكن القوة لا تبني مجتمعاً انما تعزله وتخربه. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout