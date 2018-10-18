المصالحة المسيحيّة-المسيحيّة في لبنان أساس لنهضته وخلاص مسيحيي المشرق (بقلم جورج عبيد)

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أطلّ نائب رئيس القوات اللبنانيّة النائب جورج عدوان، من محراب المجلس النيابيّ، بمجمعوعة مسلّمات سياسيّة، أوشكت قليلاً أو كثيرًا أن تنقضّ على فرح الناس بلقاء جبران باسيل وملحم رياشي، والفرح غير محصور بشكل اللقاء بل بمضمونه الكثيف. وقبل الإضاءة الموضوعيّة على جوهر المضمون والمحتوى، لا بدّ من استكشاف واستخراج الثغرات والنتوءات المتملّك في بنية خطابه والمتملّك بحروفه ومفرداته.

أولى الثغرات عند عدوان تركيزه المباشر في عمق العلاقة بين القوات اللبنانية والرئيس سعد الحريري، من دون تركيزه في مركزيّة رئيس الجمهوريّة الضامن بشخصه وصفته للاستقرار وديمومة الفلسفة الميثاقيّة المتداخلة في جوهر تأليف الحكومة كما هي راسخة في جوهر التكوين اللبنانيّ. افتقاد عدوان للإشارة بمركزيّة رئيس الجمهوريّة، وقد اعتبره رئيس الحكومة المكلّف عينه سعد الحريريّ ضمانته، محاولة جديدة للالتفاف على موقع الرئيس-الضمانة من بعد زيارتي وليد جنبلاط وطلال أرسلان إليه ووضع الأسماء الدرزيّة بعهدته، وعدم الإشادة بلقاء باسيل-رياشي، أضعف مأرب اللقاء وهدفيّته، كما أشارت مصادر واكبت التأسيس من جديد لهذا اللقاء.

ثاني الثغرات عند عدوان استهلاك ما صدر في الصحف اللبنانيّة والمواقع الإلكترونيّة ووسال التواصل الاجتماعيّ من اسنتاجات وآراء حول العلاقة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والقوات اللبنانيّة تشي بسوئها، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فكيف إذا التقى بدران في بيت الوسط وظهر على ألطف ما يكون، وقد جاء من بعد لقاء جوهريّ لطيف آخر، ركّز بدوره في إكساء اللقاء المسيحيّ-المسيحيّ ثوب السلام الموشى بالذهب.

وثالث الثغرات عنده تركيزه في الضفوطات الخارجيّة بمعرض النفي، وقد فاض كلامه سخيًّا ومدرارًا مجيبًا على بعض ما تمّ تداوله هنا وثمّة من كلام حول تحرّر الرئيس الحريري من الضغوطات المثقلة عليه ولا سيّما من المملكة العربيّة السعوديّة، وبات يملك القدرة على التحرّك بحريّة، والمقصود أنّه تحرّر من عبء القوات اللبنانيّة والحزب التقدميّ الاشتراكيّ علمًا أنّ وليد جنبلاط سطّر استدارته الأخيرة تجاه رئيس الجمهورية بالتسهيلات التي قام بها حيث وضع مرشحّيه في تصرّف الرئيس عون. وتطرح بعض المصادر السؤال على جورج عدوان، لماذا لم يقم الرئيس الحريري نفسه بتوضيح الأمور بصورة مباشرة بدلاً من توضيحه هو بعيد لحظة الفرح التي سطعت من ميرنا الشالوحيّ، علمًا بأنّ لا أحد تطرّق فعليًّا إلى طبيعة العلاقة القواتيّة-الحريريّة ونوعيتها ومحتوياتها.

وبالعودة إلى لحظة الفرح أي لقاء الوزيرين ملحم رياشي وجبران باسيل، بحضور النائب إبراهيم كنعان. فتشير مصادر متابعة بأنّه كان راقيًا، سلسًا ومرنَا، وتجلّى العتب المشترك بين الطرفين على قدر المحبة المسيحيّة المفترض أن نتباهى فيها كمسيحيين وهي محبة مجانيّة على حدّ تعبير الأب ألكسندر شميمن. هم ملحم وجبران وإبراهيم تركّز على أمر جوهريّ كان لا بدّ من اكتناهه واستنباطه واستخراجه بكافة عناصره، وهو فعالية الحضور المسيحيّ ودوره كوعاء متين واحد وحاضن لمسيحيي المشرق. هاجس كبير يجمع المجتمعين، كيف يمكن للمسيحيين اللبنانيين أن يتحرّروا من اجترار النقاشات الماضويّة العقيمة والمنشئة للانسدادات المتينة والمؤديّة لكلّ احتراب بنيويّ بهدف السلطة أو التسلّط؟ لقد سلّط الكاتب الكبير سميرعطالله الضوء على تلك المسألة بقلمه الرشيق وفكره العميق، وإن كنت وبالإذن منه أختلف معه بتوصيفه القاسي والظالم في كثير من نواحيه لجبران باسيل بدوره السياسيّ، وهو بات دورًا رياديًّا منسابًا نحو تفاصيل كثيرة وعديدة. لكن من أهمّ ما كتبه عطالله حول هذه المسألة بالذات وهو على حقّ: "لقد أثبت التاريخ أنّ الصلح بين الموارنة مستحيل، والاتفاق غير ممكن، لأنّ سياسييهم لا يدركون الفارق بين معنى السلطة وغريزة التسلّط".

من هذه الرؤية المتصلة بتاريخ الموارنة السياسيّ القديم والعاصر والحديث، والمستوية على أريكة التمزّق المارونيّ-المارونيّ، أنطلقت مقاربة ملحم رياشي حول سقوط القسنطينيّة ولاقاه في الفكرة جبران باسيل. الجدل العقيم والبايخ بين المسيحيين فيها أغرقهم في وحول متحرّكة وأسقط مملكتهم المتزعزعة بفعل تمزّقهم. وقد دلّت الوقائع بأنّه قبل الكلام في تأليف الحكومة وما إلى ذلك لا بدّ من كسر حلقة التاريخ السوداء المعمّدة بدماء مهراقة لا علاقة لها بالشهادة المسيحيّة، حتى لا يبقى الصلح بين المسيحيين مستحيلاً. يفترض أن يثب الأفرقاء المسيحيون نحو الحقيقة المسيحية الثابتة والراسخة في التاريخ بل المحرّكة له، ويستلهموا منه آفاق الوجود. اكتساب فريق من هنا ومن هناك لحقائب وزارية ليس الهمّ، فهو لا يفيد بشيء، بل هو تمتمة لمعنى البقاء والمشاركة الجوهريّة في خدمة لبنان واللبنانيين. فإذا ما وثبوا وقفزوا استلهموا بأنّ أساس الوجود تحويل الاحتراب إلى حوار دائم، وتعميمه على طلابنا في الجامعات بدلاً من تحويلهم إلى مستوعبات لسياسات ترث الماضي السقيم والأليم، وتشرذم جيلاً يفترض أن يعلو بالعلم والمعرفة ويسطع بإيمانه من أجل توطيد حياة جديدة. حران ان يتحوّل شبابنا المسيحيّ إلى مجرد مستوعبات، وكأن السياسة نفاية وليس فيها إشعاع ونور.

إعادة اللحمة بات ضروريًّا للغاية. تبدأ القراءة السياسيّة عندما تفهم الأطراف المسيحية والمارونية كافّة معنى الوجود المسيحيّ في لبنان والمشرق. خلال وجودي سنة 1993 في قرية المشتاية في وادي النصارى، حيث دير القديس جاورجيوس الحميراء يشعّ بالضياء في رباها، قالت لي آنسة عالية الثقافة وبهيّة الجمال خلال عشاء دعتني إليه مع مجموعة من المنطقة، أنتم مسيحيو لبنان، وعلى وجه التحديد موارنة لبنان مسؤولون عن ضعف الوجود المسيحيّ المشرقيّ العربيّ من سوريا إلى العراق وصولاً إلى مصر، قلت لها ألا ترين أنك تتجنين بعض الشيء على أقرانك في لبنان؟ أجابت أنا لا أتجنى بل أشهد للحقّ، ودعني أقول لك، بأن أكابر المسيحيين العرب، رأوا في لبنان ومسيحييه وتحديدًا موارنته مدى لحرية المسيحيين العرب، فاستمدوا منهن معنى حضورهم واقتبسوا من ريادتهم السياسيّة والثقافية والاقتصادية حيوية المشاركة المقترحة مع المسلمين". وسألتني: هل خدم القتال فيما بين الموارنة أحدًا أو أنه كسر الحضور وأضعفه بل أماته؟ أنظروا إلى أين وصلتم فماذا تقولون عنا ونحن خاشون من استفحال القوى الأصولية من حولنا، لا سيما نحن أبناء هذا الوادي، فيما إذا تمّ تطويقنا من جهة حماه وحمص"؟

قراءة تلك الآنسة درس كبير لمسيحيي بل لموارنة لبنان. التمسرح فوق جثّة الماضي والسير فوق جماجم الشهداء مقيت وكريه وهو ذروة الخطيئة العظمى. ماذا يفيد المسيحيين في الزمن الحاضر استخراج الأحقاد من هذا التمسرح، ونفثها وبخّها كما تبخّ الأفعى سمومها في جسد ضحيّتها، فنقتل الزمن الحاضر، ونقصي أنفسنا عن المستقبل بل نقصيه عن توقنا وطموحنا بغد مشرق وأفضل. الحاضر ران نحو الغد، وليس له ان يبيت في حروفيات التاريخ وبواديه القصيّة ونواديه العصيّة. على كلّ الأحزاب المسيحيّة أن تصعد فوق تلّة عالية وتنظر إلى أسفل الوادي وترى ماذا فعلنا لأنفسنا ولسوانا حتى نتعلّم. تكفي صرخة الأب طوني خضرا المدويّة والمحذّرة، ويكفي من بعض الجهات مناكفات له. وحدانية الوجود المسيحيّ في لبنان ضرورة قصوى لاستكانة الفلسفة الميثاقية وهدأة فلسفة المشاركة مع المسلمين، وضرورة قصوى لحماية مسيحيي المشرق من العراق إلى سوريا إلى الأردن وفلسطين ومصر، وحدتنا مبذولة من أجل رفعة لبنان وخدمة مسيحيي المشرق وضمان بقائهم، وترسيخ شراكتهم مع المسلمين، ليبقوا أعزّاء كرماء. هل تصدقون أيها القوم بأنّ مسيحيي فلسطين باتوا أدن من واحد بالمئة على حدّ ما افادني سيادة الحبيب عطالله حنّا المطران المشرقيّ والعروبيّ والمقدسيّ المناضل؟ كيف نبقى ساكتين وهادئين ومتفرجين أمام وعلى مأساة انقراض المسيحيين في مدينة السلام، في بلد الميلاد والعشاء الأخير والجلجلة والقيامة.. كيف.. كيف؟

وحدة المسيحيين في لبنان من بعد اغتسالهم من عفن التاريخ هدف وليس رجاء فقط. نقاوة الجسد والعين والروح جسر لتلمّس وجه المسيح فينا جميعًا. أن تلتقي بالمسيح يعني أن ترتقي بأخيك إلى قلبك وعقلك، لأن فيهما يسكن المسيح كما يسكن في هذا الأخ أمامك. من هنا تنطلق المسلمات القيميّة والسياسيّة بأبعاد استراتيجية تلتمس الواقع من أرضه ولا تقيم في أحلام وردية مستوردة أو مستأجرة أو موحى بها. سوريا وفلسطين والعراق والأردن مدى لنا كما نحن مدى لهذه البلدان المشرقيّة، لن تستقيم القراءات وسنبقى مبعثرين.

مصالحة الموارنة فيما بين أحزابهم بدء لانبعاث لبنان، وقيامة لمسيحيي المشرق. والفرصة سانحة للمعانقة التاريخيّة البناءة فيولد من رحمها وجود نقيّ جديد.