اطلاق مشروع هبة آلة البلمرة المتسلسل في جامعة الروح القدس

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أطلق برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان (LIVCD) المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة روح القدس – الكسليك مشروع هبة آلة البلمرة المتسلسل (PCR) التي تعتمد على المادة الوراثية (DNA) لتشخيص أمراض أشجار الزيتون والكرز والافوكادو والتفاح، وكيفية كشف الغش في زيت الزيتون ونوعية اللقاح في العسل، وتأتي هذه الهبة ضمن مشروعLIVCD المنفذ من قبل شركة DAI.



بعد النشيد الوطني وكلمة تقديم للمهندسة ريتا الدكاش، قدّم المدير التقني للإنتاج الزراعي م. رولان عنداري في (LIVCD) لمحة عامة عن المشروع.

ثم عرض الأستاذ والباحث، د. عفيف عبدالنور نتائج الفحوصات الأولية وأشار إلى أن المشروع يتضمن فحص وقائي لأمراض هذه الأشجار المثمرة من خلال الحمض النووي الموجود فيها، إضافة إلى فحص كيفية كشف الغش في زيت الزيتون والكشف عن أنواع حبوب اللقاح في العسل. ولفت إلى أنه تم أخذ 168 عيّنة لفحصها، عارضًا للنتائج التي تم التوصل إليها لناحية الأمراض في الأشجار. كما أشاد بالعمل على "مشاريع أخرى كفحص الحليب وكيفية الغش فيه، وفحص البكتيريا في المياه وفحص أمراض البقر، منوّهًا بأهمية هذه الآلة لناحية تدريب الطلاب والمساهمة في تعزيز الأبحاث في الجامعة".

كما كانت كلمة لممثل الوكالة الأميركيّة للتّنمية الدّوليّة، نائب المسؤول عن المشروع في برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان السّيد ناصر لمع الذي شدد على أن الهدف الرئيس يكمن في مساعدة القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.



وفي الختام ألقى ممثل عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة د. لارا حنا واكيم، د. نبيل نمر، العميد المشارك في الكليّة، كلمة عرض فيها للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان، كما شكر كل المساهمين والعاملين في هذا المشروع، خاصًا بالذكر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على الهبة التي قدّمتها للجامعة، لافتًا إلى أن النتائج الأولية التي حققناها كانت جيدة، ومشددًا على أهمية تضافر الجهود بهدف مساعدة المزارعين والمساهمة في النهوض بالقطاع الزراعي في لبنان.



وشدد في الختام على ضرورة اعتماد مبادئ الإستدامة في المشاريع لأنها تؤمن فعاليتها، مؤكدًا أننا "نحن، في جامعة الروح القدس، نعتمد مبدأ الإستدامة في كافة المشاريع التي نتبنّاها لأنّها تساهمم في تطوير القطاع الزراعي وخلق مجالات عمل، وفي بناء قدرات المهندسين الزراعيين ومهندسي الصناعات الغذائية".