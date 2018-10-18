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الاحزاب الارمنية الثلاثة: مع تمثيل الأقليات ولكن ليس على حسابنا!

18
OCTOBER
2018
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عقدت الاحزاب الارمنية الثلاثة اجتماعاً نهار الخميس الواقع فيه 18 تشرين الاول 2018 في مطرانية الارمن الارثوذكس لبحث عملية تشكيل الحكومة اللبنانية وتمثيل الطائفة الارمنية فيها.


ورحب المجتمعون بكافة الجهود التي تبذل من اجل تشكيل الحكومة، وآملوا ان تثمر هذه الجهود بولادة حكومة تخرج البلاد من ازمتها السياسية القائمة. كذلك اكد المجتمعون على اهمية توافق الاطراف السياسية الكافة والمحافظة على التوازنات الطائفية لتشكيل الحكومة واحترام الاعراف حسب ما نص عليه اتفاق "الطائف".


بحث المجتمعون فيما يتم تداوله عن تمثيل الطائفة الارمنية بوزير واحد، واعطاء المقعد الوزاري الثاني المخصص للطائفة الارمنية الى الاقليات.
واعرب المجتمعون عن تمسكهم بحق الطائفة بالتمثيل بوزيرين يؤمنان حسن تمثيل الطائفة


مع الاعراب عن دعمهم المطلق بتمثيل الاقليات في الحكومة بوزير،لا تكون على حساب الطائفة الارمنية ولا من حصتها، التي كما هو معلوم محدد بوزيرين ارمنيين ارثوذكسيين في حكومة من ثلاثين وزيراً.


وفي الختام تمنى المجتمعون على كل القوى السياسية التي تساهم في تشكيل الحكومة ان تصل الى نتائج ايجابية في القريب العاجل تشكل فيها حكومة وحدة وطنية مع احترام حقوق الطوائف فيها ومن ضمنها الطائفة الارمنية.

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