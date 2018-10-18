الكشف عن التفاصيل الأخيرة لتشكيل الحكومة!

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أعلن مصدر رفيع للـ "OTV" ان "اليوم توضع آخر اللمسات على التشكيلة الحكومية والرئيس المكلف يقرر موعد الاعلان عنها عندما يحمل تشكيلته النهائية" واضاف "حصة القوات لم تحسم بشكل نهائي، فالحريري عرض على القوات ٤ وزارات من بينها نيابة رئاسة الحكومة وحقائب هي الثقافة والشؤون الاجتماعية والعدل"



واعتبر المصدر ان "حقيبة العدل لا تزال موضع أخذ ورد وتخضع لتقدير رئيس الجمهورية الذي اذا ما رأى ان تسهيل ولادة الحكومة بإعطاء العدل او غيرها فلن يقف حجر عثرة،ومن منطلق مصلحة لبنان والحكومة" كما واشار الى ان "ما يجري حول وزارة العدل هو عرض قيد التفاوض ولم يبت بعد بالقبول او بالرفض او بالتعديل واذا كان موضوع العدل يحل المشكلة فلا احد يريد مشكلة"

واكّد المصدر للـ "otv" ان "الرئيس الحريري يريد ان ينجز الحكومة قبل نهاية الشهر واذا استطاع قبل نهاية الاسبوع، اذ لا قدرة لأحد على تعطيل ولادة الحكومة وستولد الحكومة بأحجام تمثيلية طبيعية غير منفوخة وهي ستكون حكومة وفاق يؤمل ان تكون منسجم، حيث ان الجميع يدرك الضرورة الملحة لتشكيل الحكومة وستشكل الحكومة"