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الرئيس عون تابع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة

18
OCTOBER
2018
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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء التطورات السياسية الاخيرة ومواقف الاطراف من الصيغ المطروحة لها.
 
النائب السابق فادي الاعور
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون النائب السابق فادي الاعور والشيخ سلمان يحيى والشيخ محمود يحيى، وعرض معهم الاوضاع العامة.
 
السفير خليل كرم
 
واستقبل الرئيس عون السفير خليل كرم وعرض معه نتائج القمة الفرانكوفونية التي عقدت في يريفان والقرارات التي اتخذت فيها والتي تهم لبنان، ولاسيما منها انشاء المقر الاقليمي لمنظمة الفرانكوفونية  في بيروت ابتداء من العام 2020.
 
وخلال اللقاء، اطلع السفير كرم رئيس الجمهورية على قرار الحكومة الفرنسية بمنحه وسام السعف الاكاديمي من رتبة كومندور وهو ارفع وسام اكاديمي فرنسي وذلك تقديرا لمسيرته  التربوية والاكاديمية. وسيتم تقليد الوسام في احتفال يقام في جامعة السوربون الاسبوع  المقبل.
وقد هنأ الرئيس عون السفير كرم على هذا التقدير متمنيا له التوفيق.
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