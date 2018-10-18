أكاديميّة ميشال عون (الدكتور باسكال مونان)

A + A -

فيما لبنان غارق في نزاعات وخلافات محليّة وتأثيرات الصراعات الخارجيّة على ارضه، يحيط به مشهد متفجّر يهدّد وجود كيانات ودول، يبرز المشروع الذي يطرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في تحركّه الدولي، ولا سيّما مع الأمم المتحدة، بمثابة جواب عملّي عن التحديّات التي تواجه الاقليم، ودور لبنان التاريخي كجسر لقاء ورسالة بين الشعوب والثقافات المختلفة.

يوفّر المشروع فرصة غير مسبوقة لوطن الأرز ليطلّ على العالم بتجربة كونيّة عابرة للحدود والأعراق والطوائف والمذاهب والثقافات واللغات المختلفة. وما يشجّع على توقّع لبنان نتائج ايجابيّة في المدى المنظور الترحيب الذي قوبلت به مبادرة الرئيس عون، واستعداد عدد من الدول والمنظمات الدوليّة لدعم هذه المبادرة.

هذه النظرة الدولية غير مستغربة، كونها تتلاقى مع ايمان دولّي راسخ بهذا الدور اللبناني عبّر عنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني بتأكيده ان لبنان هو اكثر من وطن، انه رسالة.

ترسّخ اقتناع الرئيس عون بمبادرته انطلاقاً من خبرته الشخصيّة حين كان قائداً للجيش، وما مارسه داخل المؤسسة العسكرية ما جعلها مختبراً للعمل الوطني المشترك بين العسكريين على اختلاف طوائفهم ومعتقداتهم، وما يفتقده الوسط السياسي اللبناني حيث تعيق الممارسات السياسيّة اي تطوّر في اتجاه حوار لبناني حقيقي، يوفّر اطاراً جامعاً لقدرات اللبنانيين غير المحدودة، من خلال تقريب المسافة مع الآخر، وبلورة مشروع واحد لا يلغي احداً.

يريد الرئيس عون ان تشكّل الأكاديمية المقترحة مشروعاً عالمياً للتلاقي والحوار المتواصل وتشجيع الفكر القائم على العيش المشترك. وستعمل الأكاديمية على نشر ثقافة المعرفة عن الآخر، وقبوله، وتقريب المسافات بين الشعوب والثقافات والديانات في اطار مبادئ الأمم المتحدة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ويبدو العالم مدركاً النقص الحاصل في مجال الحوار. وعكست ذلك الدعوات المتواصلة الى تحقيقه من خلال المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومن خارجها. وزادت الحاجة الى ذلك، بعد التطورات العسكريّة والسياسيّة التي اعقبت هجمات 11 ايلول 2001، وما نتج عنها من جروح عميقة بين العالمين المسيحي والاسلامي، وبين الغرب والشرق على حدّ سواء.

ولعلّ من المفيد التشديد على شرطين ضروريين للحوار والتلاقي المنشودين، وفق رؤية الرئيس عون:

1-الّا يصادر الحوار او يتجاهل الهويّة الخاصة لكل مجموعة معنيّة به، لا بل عل العكس يجب ان ينطلق من الاختلاف القائم لترسيخ الهويّات الموجودة بكل ما فيها من غنى وتنوّع.

وهكذا يكون السعي الى بلورة المشترك بين الثقافات هدفاً اساسيّاً للحوار، بحيث توضع جانباً المشكلات، ويتمّ العمل على ايجاد ارضيّة للتعاون في مواضيع محدّدة كالتنمية والتعليم ونشر الوعي.

2- المساواة بين المتحاورين انطلاقاً من المساواة في الحقوق واحترام الكرامة البشرية، والمساواة بين الثقافات. فمن الخطأ الاعتقاد بتفوّق ثقافات معيّنة، وتميزّها عن الثقافات الأخرى. فلكل ثقافة معارفها، وفنونها، وفكرها، وكذلك اوهامها. لا احد يملك ثقافة كاملة، والحاجة لثقافة الآخر موجودة على الدوام.

دلّت التجارب لا سيّما في خلال القرن الـ20 على ان النيّات الحسنة، وقبول الآخر هي من الشروط الواجبة ايضاً لتقريب المسافات. وغياب هذين الأمرين يفسّر اسباب طغيان منطق القوّة، الذي ادّى الى حربين عالميتين مدمّرتين، وحروب اقليمية عديدة، ومواجهات عسكريّة، وسيادة اللااستقرار والعنف.

وهذا ما اوصل لاحقاً الى سيادة نظرية صدام الحضارات.

يقف العالم اليوم امام تحديّات وتساؤلات عديدة، بينها : هل من الممكن على الرغم من كل ما جرى بناء عالم افضل ؟ والجواب بالتأكيد نعم، شرط تغيير النظرة الى الأمور ومقاربتها من زاوية الالتقاء، لا الاختلاف والاصطدام.

تبدو هذه الرؤية حاضرة في المبادرة التي طرحها الرئيس عون، والتي تعتبر مشروعاً صالحاً للنقاش مع الدول الصديقة المؤمنة بالحوار والتعدديّة والتعايش، مع الأمل بأن تحظى بدعم العدد الأكبر من هذه الدول، وموافقة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة على مضمونها.

تتوافق اهداف الأكاديمية ورؤيتها مع المسعى لاعداد اجيال مسؤولة، وارساء حريّة الايمان والمعتقد، ومواجهة محاولات الترهيب الثقافي والديني، بما يؤدّي الى ردم الهوّة التي تفصل بين الشعوب.

ومن المفترض ان يكون لبنان الأولى في تبنّي الأفكار التي تقف وراء انشاء الأكاديمية من اجل ردم الهوّات الموجودة بين مختلف الأطراف اللبنانيين وبلورة القيم المشتركة في مشروع واحد.

يعيد طرح الرئيس عون الاعتبار الى دور لبنان الرائد كمحرّك لقيم كونيّة، مثلما كانت تجربة الراحل شارل مالك مع اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ودوره في هذا المجال. وكم نحن بحاجة اليوم الى سياسة بهذا المستوى تعيد لبنان الى الساحة الدولية من الباب العريض، وتكون بديلة لسياسة المختار والناطور والحصص والأحجام التي يغرق فيها الوطن الصغير .

(النهار)