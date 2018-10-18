ابتزها مادياً وهدّدها بنشر صورها الحميمية!

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 14/9/2018 ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد مجهول بجرم التهديد بنشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز مالي.

من خلال الاستقصاءات والتحريات الفنيّة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من معرفة هوية المشتبه به ومكان تواجده.

بتاريخ 17/10/2018 وفي محلة صيدا، تم توقيفه ويدعى:

- ح. س. (مواليد عام 1975، لبناني)

وتم ضبط هاتفه الخلوي اضافة الى حافظة المعلومات.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على ابتزاز المدعية وتهديدها بنشر صورها وهي بوضعية حميمة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى حصوله على مبالغ مالية منها.

اجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.