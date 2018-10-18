living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجاح لبناني من أعالي جبال "كوينزلاند" الأسترالية

18
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اسم  لبناني جديد يلمع في أستراليا في قطاع الكهرباء." دريد فريد" لبناني-أسترالي عمل جاهداً للإرتقاء باسم بلاده عالياً بعد تنفيذه مشروع كهرباء في أعلى جبل من ولاية كوينزلاند الأسترالية.
 
لم يكتَفِ إبن منيارة العكارية باعتزاز بلده الأم فيه بل بات محطّ اهتمام الصحف الأسترالية بإنجاز قام به فريق عمل شركة "زينفرا" التي يدير إحدى محطاتها الكهربائية المهندس دُريد فريد الحائز على ماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة سيدني.
 
وصرّح مدير المشروع المهندس دريد فريد لإحدى الصحف الأسترالية أنّه كان متوقعاً انقطاع التيار الكهربائي لمدّة شهرين ولكن بجهودهم وإصرارهم تمكنوا من جعلها ثلاثين يوماً.
 
وذلك بعد صعوباتٍ جمّة واجهت فريق العمل نظراً للمناخ الشاق في تلك المنطقة فضلاً عن صعوبة الوصول إلى مكان المشروع الّذي يبعد نصف ساعة  إلّا من خلال استخدام تلفريك خاص ومروحيات، و لكنّهم نجحوا أخيراً باستبدال اثنين من المحولات بهدف ضمان الحدّ الأدنى من انقطاع امدادات الكهرباء.
 
عسى هذا الحدث أن يؤكّد للعالم أجمع أنّ  اللبناني لا يستسلم ويصرّ في كلّ فرصةٍ تُتاح له على رفع اسم لبنان مع حرصه اللامتناهي تكرار ذكر اسم هذا البلد الصغيرفي المساحة والكبيرفي نجاحات أبنائه  في شتّى المجالات أينما حلّت اقدامهم.
 
ودُريد فريد خير دليل على اجتهاد المنتشر اللبناني، فريد الذي يحلم في العودة إلى حضن الوطن وأمان الوالدين  يتمنّى إفادة بلده وخدمته.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout