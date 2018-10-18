نجاح لبناني من أعالي جبال "كوينزلاند" الأسترالية

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اسم لبناني جديد يلمع في أستراليا في قطاع الكهرباء." دريد فريد" لبناني-أسترالي عمل جاهداً للإرتقاء باسم بلاده عالياً بعد تنفيذه مشروع كهرباء في أعلى جبل من ولاية كوينزلاند الأسترالية.

لم يكتَفِ إبن منيارة العكارية باعتزاز بلده الأم فيه بل بات محطّ اهتمام الصحف الأسترالية بإنجاز قام به فريق عمل شركة "زينفرا" التي يدير إحدى محطاتها الكهربائية المهندس دُريد فريد الحائز على ماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة سيدني.

وصرّح مدير المشروع المهندس دريد فريد لإحدى الصحف الأسترالية أنّه كان متوقعاً انقطاع التيار الكهربائي لمدّة شهرين ولكن بجهودهم وإصرارهم تمكنوا من جعلها ثلاثين يوماً.

وذلك بعد صعوباتٍ جمّة واجهت فريق العمل نظراً للمناخ الشاق في تلك المنطقة فضلاً عن صعوبة الوصول إلى مكان المشروع الّذي يبعد نصف ساعة إلّا من خلال استخدام تلفريك خاص ومروحيات، و لكنّهم نجحوا أخيراً باستبدال اثنين من المحولات بهدف ضمان الحدّ الأدنى من انقطاع امدادات الكهرباء.

عسى هذا الحدث أن يؤكّد للعالم أجمع أنّ اللبناني لا يستسلم ويصرّ في كلّ فرصةٍ تُتاح له على رفع اسم لبنان مع حرصه اللامتناهي تكرار ذكر اسم هذا البلد الصغيرفي المساحة والكبيرفي نجاحات أبنائه في شتّى المجالات أينما حلّت اقدامهم.

ودُريد فريد خير دليل على اجتهاد المنتشر اللبناني، فريد الذي يحلم في العودة إلى حضن الوطن وأمان الوالدين يتمنّى إفادة بلده وخدمته.