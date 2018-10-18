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بالنسبة للحكومة. وين صرنا؟

18
OCTOBER
2018
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تفيد اكثر من معلومات متقاطعة ان حقيقة التاليف الحكومي هي كما يلي حتى الساعة:
 
- مسار التاليف اكثر من جدي و ممكن الانتهاء ابتداء من الويك اند و ما بعده و لا عودة الى الوراء
- ما فتح الطريق هو تبني منطق عدالة التمثيل و احترام نتائج الانتخابات و المعيار الواحد
- تراجع بعض الاطراف عن المطالب المبالغة
- الاعداد و الاحجام باتت واضحة
- تبقى المقاربات بحاجة الى حسم حول وزارتي العدل و الاشغال كحقائب اساسية. و نتيجة للخيار هذا تعود وزارات اخرى لاطراف اخرى
- تكتل لبنان القوي و رئاسة الجمهورية سيأ خذان حجمهما المنطقي الطبيعي و هو انتصار لمنطق المعايير الواضحة
- القوات ب 3 حقائب مع احتمال لرابعة دولة و نيابة رئاسة مجلس الوزراء بعيدا عن مبالغات الوزارات الخمس و الاساسيات الاثنتان و السيادية
- التيار الوطني يثبت مرة اخرى مدى التزامه مع حلفائه  حتى النهاية بخاصة لجهة النائب طلال ارسلان كما كانت الحال في ال 2005 مع الياس سكاف و الطاشناق
- بدا الحديث عن المرحلة المقبلة و عن تحصين انتاجية الحكومة و ديناميكية الوزراء
- الاسماء باتت معروفة الى حد كبير انما حسم 3 وزارات و مذاهب و طوائف حامليها قد يغير في بعضها
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