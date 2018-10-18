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غبار أبيض يغطي لبنان وأمطار عشوائية.. إليكم حالة الطقس!

18
OCTOBER
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان حالة عدم الاستقرار تستمر حتى يوم الاثنين المقبل بحيث تتأثر جنوب تركيا بمنخفض جوّي بارد يترافق مع اوّل نزول قطبي سيؤثر على المنطقة بهبوط حاد بدرجات الحرارة وتساقط للأمطار الغزيرة.

 

وتترافق حالة عدم الاستقرار التي تشمل الحوض الشرقي للبحر المتوسط وحوض البحر الأحمر مع هبوب الرمال من الربع الخالي نحو الشمال، فتتشكل طبقة غبارية بيضاء، تغطي قسماً واساعاً من الدول العربية، ما ينعكس سلباً على الهطولات، لكن، بين الحين والآخر، تقاوم الرياح الشمالية الغربية الرطبة هذا الوضع، وتساهم باحتكاكها بالسحب المدارية بتشكّل عواصف رعدية متواصلة وتساقط غزير للأمطار والبرَد، الأمر الذي شهدته مناطق بقاعية شرقية وغربية ومناطق شمالية يوم امس الأربعاء، وسيستمر هذا الوضع خلال الأيام المقبلة بشكلٍ غير شامل، باختصار، عندما نكون تحت سيطرة السحب المدارية الدافئة والمغبرة، يكون تساقط الأمطار عشوائي اي حيث يكون تأثير الرياح الغربية اكثر.

 

طقس لبنان ليوم الجمعة، غائم مع غبار ابيض كثيف يتحوّل الى ممطر بين بعد الظهر والمساء وقد تكون الأمطار موزعة بين الساحل الوسط والشمالي والجبال الغربية ومناطق بقاعية.
الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 28/23
الجبال 1200 متر: 24/15
البقاع: 28/15
الرياح: جنوبية مغبرة صباحاً تنقلب شمالية غربية باردة ورطبة بعد الظهر سرعتها 15 كلم في الساعة.
الرطوبة: 65 الى 87%
الضغط الجوّي: 1013hpa

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