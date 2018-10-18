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بالصور - التيار الوطني الحر في كاليفورنيا احتفل بذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠

18
OCTOBER
2018
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اقام التيار الوطني الحر في كاليفورنيا قداساً وجنازاً لراحة انفس شهداء 13 تشرين  في الجيش اللبناني بمناسبة مرور ٢٨  عاماً على استشهادهم في ساحة الشرف دفاعاً عن الارض وذلك في  StJude كنيسة  - مدينة West Covina وترأس الذبيحة الالهية كاهن الرعية الاب  رمسين الحاج بحضور حشدٍ من الجالية اللبنانية  قدموا من مختلف المقاطعات في ولاية كاليفورنيا  القى خلالها الاب الحاج كلمة جسّد فيها ما قدمّه الجيش اللبناني  وما زال من شهداء  وبذل دماء غالية ذوداً عن الارض والوطن والشعب مجسّداً بذلك شعاره المقدّس،  شرف ، تضحية ووفاء . وقد  تلا القداس لقمة رحمة عن انفس الشهداء في صالة الكنيسة.

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