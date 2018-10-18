بالصور - التيار الوطني الحر في كاليفورنيا احتفل بذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠

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اقام التيار الوطني الحر في كاليفورنيا قداساً وجنازاً لراحة انفس شهداء 13 تشرين في الجيش اللبناني بمناسبة مرور ٢٨ عاماً على استشهادهم في ساحة الشرف دفاعاً عن الارض وذلك في StJude كنيسة - مدينة West Covina وترأس الذبيحة الالهية كاهن الرعية الاب رمسين الحاج بحضور حشدٍ من الجالية اللبنانية قدموا من مختلف المقاطعات في ولاية كاليفورنيا القى خلالها الاب الحاج كلمة جسّد فيها ما قدمّه الجيش اللبناني وما زال من شهداء وبذل دماء غالية ذوداً عن الارض والوطن والشعب مجسّداً بذلك شعاره المقدّس، شرف ، تضحية ووفاء . وقد تلا القداس لقمة رحمة عن انفس الشهداء في صالة الكنيسة.