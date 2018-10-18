بالصور - التيّار الوطنيّ الحرّ في إيطاليا يستذكر شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠

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بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ الأليمة، أقامت منسقية التيار الوطني الحر في إيطاليا قداسًا عن نفس شهداء الجيش اللبناني في كنيسة مار مارون في روما – شارع أورورا وذلك يوم الأحد الواقع فيه ١٤ تشرين الأول ٢٠١٨. احتفل كاهن الرعية الجديد الأب ضوّ ّبالذبيحة الإلهية يعاونه القسّ الملحق للفرقة العسكرية الايطالية في لبنان الأب لازارا.



شارك في القداس سعادة السفيرة لدى السفارة اللبنانية في روما الدكتورة ميرا ضاهر وسعادة السفير لدى الكرسي الرسولي البروفسور فريد الخازن والقنصليين الفخريين السيد زخيا القوبا (من نابولي) والسيد شربل شبير (من فلورنسا)، بالإضافة إلى مدير شركة طيران الشرق الأوسط في ايطاليا السيد مروان عطالله، ومنسّق التيّار الوطنيّ الحرّ في التوسكانا السيد أنطوني شبير والدكتور ايلي حداد منسّق التيّار الوطنيّ الحرّ في أوروبا. حضر أيضًا العديد من الأصدقاء وممثّلين عن الجالية اللبنانية.



بعد عظة الأب ضوّ التي سلّطت الضوء على قيمة الشهادة، ختم الدكتور أندريه شكرجي، رئيس التيار الوطني الحرّ في ايطاليا، كلامه أن لبنان هو ملتقى الشعوب والحضارات كافة ونوّه عن أهمية نجاح الحقبة الرئاسية الحالية في الحفاظ على كرامة وحرية بلد الأرز، لبنان.