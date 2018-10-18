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بالصور - التيار الوطني الحر في بوسطن احتفل بذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠

18
OCTOBER
2018
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في ذكرى شهداء الجيش اللبناني وخصوصا الذين استشهدوا في معركة ١٣ تشرين ١٩٩٠وبدعوة من التيار الوطني الحر - بوسطن، إلتقى المؤمنون للإحتفال بالذبيحة الإلهية في كنيسة سيدة الأرز المارونية في مدينة بوسطن الأميركية، ألذي ترأسها خادم الرعية الخورسقف جورج الخلّي، وعاونه الأب ستيف بونيان اليسوعي.


حضر الحفل العديد من الجالية اللبنانية في مدينة بوسطن وضواحيها بالإضافة الى السيد إيلي عازار، رئيس المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطية LACD والسيدة برناديت عيسى عقيلة سفير لبنان في الولايات المتحدة الإستاذ غبريال عيسى.


تناولت عظة المونسنيور خلّي غذاءا روح ّيا من وحي الإنجيل، مذ ّكرا المؤمنين بالأعمال والواجبات والأولويات التي يجب ممارستها في حياتنا اليومية، وأه ّمية تضامننا كمسيحيين، إن كان في لبنان أو في الشرق الأوسط.


تبع الذبيحة الإلهية لقاء في صالة الرعية لتناول وجبة عن رحمة شهداء الجيش. كما ألقى السيد إيلي عازار كلمة معبراً عن ١٣ تشرين الأول هو ليس الإحتفال بالنصر، ولكن الإحتفال بالنضال من أجل لبنان وذكرى لشهداء الجيش اللبناني الذين ض ّحوا بحياتهم لبقاء هذا الوطن.


إنتهى اللقاء برفع الكؤوس والأصوات منشدين الأغنية المفضلة للرئيس العماد ميشال عون، الا وهي: "بمجدك احتميت”.

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