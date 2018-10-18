مشتبه فيه بالإرهاب يتسبب باقفال مدرسة في الدامور!

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سبّب اسم مشتبه فيه بالإرهاب حصول مشكلة كبيرة بين مدرسة في بلدة الدامور (ساحل الشوف) ومجلسها البلدي، كادت تتطور إلى فتنة طائفية بين أهالي المنطقة، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار".

واضافت الصحيفة ان المشتبه فيه، المفتي السابق لمنطقة راشيا الشيخ بسام الطرّاس، الذي أُوقف بجرم مساعدة تنظيمات إرهابية عام 2016، ثم أخلي سبيله بسبب تدخلات سياسية، ظهرت صورته على إعلان افتتاح المدرسة مذيَّلة باسم "المُربّي بسام الطرّاس".

ورغم موافقة البلدية بادئ الأمر على منح الترخيص للمدرسة الحديثة، إلا أن عناصر شرطة البلدية أنفسهم عمدوا إلى طرد الطلاب ومنعهم من الدخول إلى المدرسة بذريعة عدم وجود ترخيص.

لكن المعلومات المتداولة تؤكد أن اسم الطرّاس وصورته كانا السبب في إقفال المدرسة. علماً أن الطرّاس عاد وأصدر بياناً نفى فيه علاقته بالمدرسة.