أسرار الصحف ليوم الخميس 18 تشرين الأول 2018

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البناء

قالت مصادر فلسطينية في غزة انّ حجم التحضيرات «الإسرائيلية» العسكرية المحيطة بحراً وبراً بقطاع غزة مع حجم الطلعات الجوية الإستطلاعية تدعو لأخذ الكلام «الإسرائيلي» عن مشروع عدوان كبير على محمل الجدّ، خصوصاً بعد التطورات التي شهدتها سورية وترتب عليها تقييد حركة سلاح الجو «الإسرائيلي» وصارت حكومة بنيامين نتنياهو بحاجة لفعل شيء يعيد تظهير قوّتها المتهالكة، وقالت المصادر إنّ استعدادات قوى المقاومة تتمّ لجعل أيّ عدوان درساً لا ينسى كما كانت حرب تموز 2006 على لبنان...

اللواء

تحاكي آلية التوظيفات لدى تيّار سياسي موالٍ، الآلية المعتمدة لدى «الشركاء في الوطن»، لجهة المحسوبية، مراعاة «للميثاقية»!

اعتبر رئيس حزب مسيحي أن خصومه يلجأون إلى إثارة القلاقل الداخلية، عبر تسريبات، وصفها «بالتحريضية»!

تحوّلت قضية إحدى الوزارات إلى مسألة حيوية لتيار سياسي، فضلاً عن تحالفاته الموزعة على غير مسار..