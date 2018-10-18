عناوين الصحف ليوم الخميس 18 تشرين الأول 2018

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الأخبار

لماذا قتله ابن سلمان؟

البناء

دي ميستورا يودّع مهامه الشهر المقبل... والناشف والسفير الصيني لأولوية عودة النازحين

عون وبري والحريري يتابعون على مدار الساعة مساعي تسريع الولادة

الحكومة تخطّت آلام المخاض... بانتظار «طلقة آخر حقيبة» لتبصر النور

الجمهورية

الحكومة خلال أيّام

الديار

السعودية في خطر والتحول نحو جمهورية الحرمين الشريفين وسقوط حكم آل سعود

سمعة محمد بن سلمان وآل سعود اصيبت بأكبر ضربة اخلاقية في العالم

البحث عالميا في ضرورة تحوّل السعودية الى جمهورية الحرمين الشريفين على اساس ديموقراطية

المستقبل

البرجاوي موقوف.. و«فضيحة» إطلاقه تحت المجهر

اللواء

«التيار العوني» يتواضع: المراسيم مسألة ساعات

برّي يعود اليوم والعدل من حصة «القوات».. وعقدة أرمنية قيد المعالجة

L'Orient-Le Jour

Gouvernement : ultimes démarches intensives avant la fumée blanche

The Daily Star

Eleventh-hour talks to form Cabinet