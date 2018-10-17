العامل الخارجي وتسريع التشكيل: ماذا عن الحرية والسيادة والاستقلال؟

A + A -

مع تسارع الخطوات في الربع ساعة الاخير لإنجاز التشكيلة الحكومية المجمدة منذ اربعة اشهر ونصف تقريبا، يعود السؤال البديهي الى الاذهان: هل ان العقدة كانت داخلية بحتة ام انها داخليىة في الظاهر فيما باطنها خارجي ؟ في العقدة الدرزية يؤكد المراقبون ان فرنسا لعبت دورا أساسيا في الضغط باتجاه حلحلتها



لا يفصل مونان الدفع باتجاه تشكيل الحكومة عن اقتراب موعد فرض العقوبات على ايران وحزب الله في 4 تشرين الثاني رغم اصرار الرئيس الحريري على فصل لبنان عن ايران



واذا كان اختفاء الصحافي جمال الخاشقجي في انقرة والشبهات المثارة حول تورط النظام السعودي سببا ثانويا لكنه حرف اهتمامات المملكة إلى مكان آخر بنظر مونان، فان المعادلات الإقليمية في العراق وسوريا فرضت نفسها على الساحة المحلية



مونان يرى أن العوامل الخارجية تضافرت مع نوايا داخلية بضرب العهد منذ بدايته اما اليوم فبات هناك تقاطع داخليا يتلاقى مع مشروع العهد ببناء المؤسسات ومكافحة الفساد ويصب في مصلحة رئيس الحكومة الذي يأكل أي تأخير من رصيده.