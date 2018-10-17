سائق التاكسي محمود قُتل ب20 طعنة.. اليكم التفاصيل

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ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وحاصرته الديون من كل مكان، فاستقل "توكتوك" يوصله إلى قرية ثقيل بمركز أوسيم، شمال الجيزة، ليفتح الشيطان عينيه على "مخرج" لما يمر به، فها هو ذلك الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره يقود "توكتوك" يزيد سعره عن 30 ألف جنيه، قادرة على أن تنهي -ولو بشكل مؤقت- معاناته التي لم يعد بإمكانه التعامل معها. "توديني أوسيم يا أسطي".. لم يتوقع محمود سائق "توكتوك" أن تلك الجملة سوف تكتب نهايته على يد "عمرو" ، ذلك العاطل الذي يبلغ من العمر 30 عاما..



25 طعنة كانت من نصيب "محمود" بعد رفضه الاستسلام لشخص يحمل مطواة ويهدده بترك التوكتوك الذى يعمل عليه..



استغل"عمرو" هدوء المكان وبدأ يفكر في ارتكاب الجريمة فاستغرق بضع دقائق، ثم انهال على الطفل مستخدما مطواة، أخرجها من طيات ملابسه وانقض بها على السائق، وقام بتسديد أكثر من 20 طعنة بمنطقتي الرقبة والصدر، وتركه يسيل من جسده الدماء حتى وقع الطفل جثة هامدة، وقام بسرقة التوك توك الخاص به.



بداية الواقعة، تعود إلى تلقي العقيد طارق الأحول نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل مصاب بعدة طعنات في أنجاء جسده وملقاه على الأرض.



لم تمر سوى دقائق معدودة على البلاغ، وانتقل رجال المباحث بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة حيث تبين أن الجثة لطفل يدعى "محمود" يعمل سائق توك توك قرابة 15 عاما وبه عدة طعنات بأنحاء الجسم.



فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز أوسيم هدفهم الوحيد ضبط المتهم وتقديمه للعدالة.



في أثناء البحث والفحص توصلت القوات إلى أن هناك بلاغا تغيب منذ عدة أيام يحمل مواصفات جثة الطفل نفسها، في قسم الوراق، وجرى استدعاء أسرته، وتعرفت على الجثة، وتبين أنه يعمل سائق "توك توك" لمساعدة والده في المعايشة، وأنه خرج من المنزل صباح أمس ولم يعد..



ساعات قليلة واستطاع رجال المباحث فك غموض تلك الواقعة، وتبين أن مرتكبي الواقعة يدعي عمرو 30 عاما مقيم بإمبابة، وأن المجنى عليه ظل يقاوم المتهم إلى أن سدد له عدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسده، أسفرت عن وفاته فحمله المتهم وهو غارق فى دمائه، وألقى جثته فى منطقة زراعية، وقاد الـ"توك توك" وفر هاربًا.



اعترف المتهم أمام اللواء محمد عبد التواب أنه تعدى على الطفل سائق التوك توك لمروره بأزمة مالية، وأنه يعمل في مجال العلافة، ولكن خسر كل ما لديه من أموال، وأنه لم يخطط لتلك الواقعة، وأنه ارتكب الجريمة بالصدفة، مرددًا "أنا كنت بشاور لتوك توك لاقيت عيل صغير اللي سائق الشيطان لعب في دماغي إني أقتله وأسرق التوك توك"



قررت نيابة حوادث شمال الجيزة اليوم، الثلاثاء، حبس علاف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صبي وسرقته.



وأفادت تحقيقات محمد شرف، مدير النيابة، أن المتهم سدد للطفل البالغ من العمر 15 عامًا المجني عليه، نحو 25 طعنة بأماكن متفرقة من جسده، ثم سرق دراجته البخارية توك توك، قبل أن يلقي الجثة بين الزراعات.



وبرر المتهم جريمته أنه مر بضائقة مالية وعليه ديون، خلال التحقيقات، وقال إنه استغل صغر سن المجني عليه وضعف جسده فقتلته بسهولة، وبعدين سرقت التوك توك .



وأضاف المتهم أن الشرطة قبضت عليا في اليوم التالي، وتحفظوا على الدراجة البخارية المسروقة والتي كانت أمام منزلي.



كانت أجهزة الأمن تتبعت خط سير المجني عليه، الذي يقطن منطقة الوراق، وتوصلت التحريات إلى هوية المتهم الذي وجهت إليه النيابة ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة.