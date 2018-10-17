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توقيف شاكر البرجاوي في "العسكرية"

17
OCTOBER
2018
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 اوقفت المحكمة العسكرية قبل قليل شاكر البرجاوي انفاذا لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه سابقا في الاحداث التي شهدتها المدينة الرياضية في ٢٣ اذار العام ٢٠١٤ .

وكان البرجاوي قد مثل امام المحكمة اليوم لمحاكمته بتهمة نقل سلاح دون ترخيص واطلاق نار واحداث تخريب في الممتلكات العامة بعد ان كانت المحكمة قد برأته في حكم سابق من جنايات القتل ونعزيز السلم الاهلي. وقد استمهل ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار للمرافعة ولاتخاذ موقف من الارباك الاجرائي الذي شهده هذا الملف بعد ان كانت النيابة العامة قد نقضت الحكم الغيابي السابق الصادر عن المحكمة في شباط الماضي بجنحة السلاح والذي قضى بيجنه سنة. ومن ثم اعادة الملف الى المحكمة بعد اعتراض برجاوي بواسطة وكيله.

ونفى برجاوي خلال استجوابه امس علاقته بالاشكال وانه قضى يومه في منزله في عرمون طالبا من مدير مكتب المركز التابع للتيار العربي حل الاشكال الذي تطور واوقع شهيدا. كما نفى برجاوي علمه بوجود سلاح في المركز وتوزيعه على الشبان الذين شاركوا بالاشكال .

وكانت شهدت الجلسة سجالا قانونيا بين القاضي الحجار من جهة ورئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله ووكيل برجاوي من جهة ثانية حول ما اسماه الحجار"الارباك الاجرائي" طالبا امهاله ٤٨ ساعة فتقرر ذلك وارجئت الجلسة الى بعد غد الجمعة.

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