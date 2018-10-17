حايك يستلم من النادي الرياضي كأس Alfa Super Cup

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إستقبل رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك، في مقر الشركة في Parallel Towers – الدكوانة، وفدا من النادي الرياضي برئاسة رئيسه مازن طبارة، ضم أمين السر تمام جارودي والجهاز الفني ولاعبي فريق الرجال. وقدم الرياضي كأس Alfa Super Cup الى الحايك، عربون تقدير لألفا على الدعم المستمر للفريق.

الحايك

هنأ الحايك أبطال الرياضي، لافتا إلى أنّ "سعادتنا بهذا الفوز مضاعفة، فالكاس تحمل إسم ألفا، وفاز بها الرياضي، ونحن وأنتم شركاء منذ وقت طويل حتى بتنا عائلة واحدة". وتمنى أن يحرز الرياضي انتصارات مقبلة في بطولة ألفا لكرة السلة اللبنانية وكأس البطولة. وشكر الإتحاد على مبادرته "بإطلاق إسم ألفا على الــ Super Cup، نظرا إلى التعاون المستمر بيننا الذي سيتوّج الجمعة المقبل بإعلان هام حول بطولة ألفا لكرة السلة اللبنانية".

طبارة

وشكر طبارة الحايك "على الدعم الذي تقدمه ألفا للرياضي الذي يتيح لنا المنافسة على صعيد البطولات الخارجية والعالمية وليس فقط على الصعيد المحلي، كي نرفع إسم لبنان، وإسم ألفا يرافقنا دائما في كل هذه البطولات والإنتصارات". ولفت إلى أنّ "الـ Alfa Super Cup هو أول كأس نحصل عليه يحمل إسم ألفا وأردنا أن نقدمه لكم من النادي الرياضي الذي هو فريق ألفا".