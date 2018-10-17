الرئيس عون أمل في أن تشكل الحكومة سريعاً لمواجهة التحديات الاقتصادية

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء التطورات التي استجدت خلال الساعات الماضية، والمواقف التي صدرت عن عدد من رؤساء الكتل النيابية حول التشكيلة الحكومية الجديدة. وشدد الرئيس عون امام زواره على ان الملف الحكومي له الاولوية في الوقت الراهن معربا عن امله في ان تشكل الحكومة في اسرع وقت كي تنصرف الى مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمها التحديات الاقتصادية.

النائب السابق نعمة الله ابي نصر

الى ذلك شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع عدة. فقد استقبل الرئيس عون النائب السابق نعمة الله ابي نصر الذي اجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الاخيرة، وحاجات منطقة كسروان ولاسيما مسألة تعيين محافظ كسروان وجبيل وانشاء الادارات في المحافظة. كما تطرق البحث الى حقوق المغتربين بالاشتراك في الحياة السياسية اللبنانية وخصوصا تمثيلهم في مجلس النواب مع حق الاقتراع بالقنصليات. وأشار النائب السابق ابي نصر إلى أنه شكر الرئيس عون على الاهتمام الذي يوليه بحاجات منطقة كسروان ومتابعته الدقيقة لتحديث مرفأ جونية.

لجنة من موظفي مستشفى جزين الحكومي

والتقى الرئيس عون وفداً من موظفي مستشفى جزين الحكومي الذي أطلع رئيس الجمهورية على الصعوبات التي يمر بها المستشفى نتيجة الاشكالات الإدارية المستمرة منذ أشهر ولفت الوفد إلى أن الموظفين لم يقبضوا رواتبهم وتعويضاتهم منذ أشهر ما اضطرهم إلى إعلان الإضراب مطالبين بحل جذري بهذا الموضوع.

وأبدى الرئيس عون اهتماماً بالمعلومات التي قدمها الوفد، وأجرى الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لمعالجة الوضع القائم في المستشفى وفقاً للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما لجهة المحافظة على حقوق الموظفين الذين دعاهم إلى متابعة عملهم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين وعدم توقف المستشفى عن العمل.