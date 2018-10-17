"القوات تبلغت ان التشكيلة ماشية وانتهى وقت المناورات".. معلومات OTV: الاتفاق بين الحريري وباسيل انجز

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أشارت معلومات خاصة لقناة الOTV أن الاتفاق بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل انجز ويصفه المعنيون بالجيد جدا.

وأكدت أن التيار حصل على ما كان يطالب به بالنسبة الى وحدة المعايير في الاعداد وتوزيع الحقائب السيادية والاساسية وغيرها.

وأشارت المعلومات الى أن القرار حول الحقيبة الثانية التي تدخل في حصته غير الطاقة سيكون للتيار الذي سيعود له الاختيار بين العدل او غيرها.

وأكدت أن القوات لن تحصل على حقيبتين خدماتيتين اساسيتين كما كانت تطالب بل واحدة فقط

وعن وزارة الاشغال أفادت المعلومات أن مصير وزارة الاشغال لا يزال معلقا في الوقت الراهن

وأكدت المعلومات أن القوات تبلغت ان التشكيلة ماشية وانتهى وقت المناورات.

وفيما خص موضوع العقدة الدرزية قد حل بشكل نهائي بعد موقف جنبلاط بايداعها لدى رئيس الجمهورية.