باسيل عن موعد تشكيل الحكومة: انشالله قريبا

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عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري حيث تمنى للعراق تشكيل حكومته الجديدة سريعا ونقل عدوى التشكيل المتسارع حاليا في لبنان الى العراق.

وأكد باسيل أنه من لبنان الى العراق القوة الاكبر هي بفكر الشعب وعقله في رفض الأحادية وتأييد الحوار.

وأمل ان يصبح تعبيرا "اللبننة" و"العرقنة" مرادفين للسلام والحوار ونموذجا يحتذى في سوريا.

وأضاف: بعد فتح معبر نصيب نأمل ان تعطينا الحدود بين العراق وسوريا المزيد من الاوكسيجين الاقتصادي.

وفي موضوع تشكيل الحكومة قال باسيل: انشالله قريبا

وأضاف: المهم ان تكون الحكومة فاعلة ومنتجة

وردا على سؤال عن الملف الحكومي قال: عدالة التمثيل تتحقق والقواعد والمعايير التي تجمع تتحقق وهذا ما يسمح للحكومة بقرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان تتشكل ونتمكن من اليوم ان نقول مبروك.

وفي موضوع وزارة العدل والقوات أكد: لا املك الصفة ولا نحن في المكان الذي يسمح بالدخول في هذه التفاصيل لكن الصورة واضحة امامي في هذا الاطار.